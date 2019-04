എൻ.ഡി. തിവാരിയുടെ മകന്റെ മരണം: ഭാര്യ അപൂർവ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ മുൻ യുപി മുഖ്യമന്ത്രി എൻ.ഡി. തിവാരിയുടെ മകൻ രോഹിത് ശേഖറിന്റെ മരണത്തിൽ കസ്റ്റഡിയിലായ ഭാര്യ അപൂർവയുടെ അറസ്റ്റ് പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി. മൂന്നു ദിവസം നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷമാണ് അപൂർവ ശുക്ല തിവാരിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഏപ്രിൽ 16ന് രോഹിത് തിവാരിയെ ഭാര്യ അപൂർവ, തലയണ ഉപയോഗിച്ചു ശ്വാസംമുട്ടിച്ചു കൊന്നെന്നാണു കേസ്.



ഹൃദയാഘാതം മൂലം രോഹിത് മരിച്ചെന്നായിരുന്നു നേരത്തേയുണ്ടായിരുന്ന വിവരം. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടു ചെയ്യുന്നതിന് ഏപ്രിൽ 12ന് ഉത്തരാഖണ്ഡിലേക്കു പോയ രോഹിത് ഏപ്രിൽ 15ന് രാത്രിയാണു മടങ്ങിയെത്തിയത്. മദ്യപിച്ചു ചുവരിൽ പിടിച്ച് ഡിഫൻസ് കോളനിയിലെ വീട്ടിലേക്കെത്തുന്ന രോഹിതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രോഹിത് അവശനിലയിലാണെന്നും മൂക്കിൽനിന്നു രക്തം വരുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മ ഉജ്വലയ്ക്കു വിവരം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്തു മാക്സ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിൽസയിലായിരുന്നു ഉജ്വല തിവാരി. ഉജ്വലയാണ് തുടർന്ന് ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് രോഹിതിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്.



രോഹിതിന്റെ ഭാര്യ അപൂർവ, രോഹിതിന്റെ ബന്ധു സിദ്ധാർഥ്, സഹായിക്കാന്‍ നിൽക്കുന്നയാള്‍ എന്നിവരായിരുന്നു ഈ സമയം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രോഹിതിനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. രോഹിതിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ മരുമകൾ അപൂർവയും അവരുടെ കുടുംബവും ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി രോഹിതിന്റെ അമ്മ ഉജ്വല ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്.



മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എൻ.‍ഡി.തിവാരിയുടെ മകനാണു താനെന്ന് ആറ് വർഷം നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് രോഹിത് തെളിയിച്ചത്. ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു എൻ.ഡി. തിവാരി. ഇതിനു പിന്നാലെ 88–ാം വയസ്സിൽ തിവാരി രോഹിതിന്റെ അമ്മ ഉജ്വലയെ വിവാഹം ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 93–ാം വയസ്സിലാണ് തിവാരി മരിക്കുന്നത്.



