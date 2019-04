ശ്രീലങ്കയിൽ കോടതിക്കു സമീപം വീണ്ടും സ്ഫോടനം

കൊളംബോ∙ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലെ സ്ഫോടനപരമ്പരയ്ക്കു പിന്നാലെ ശ്രീലങ്കയിൽ വീണ്ടും സ്ഫോടനം. പുഗോഡയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിക്കു സമീപത്താണ് ഇന്നു രാവിലെ സ്ഫോടനം നടന്നത്. കോടതിയുടെ പിറകിലെ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തുനിന്നാണ് ശബ്ദം കേട്ടത്.

സ്ഫോടനത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരുക്കില്ലെന്നു പോലീസ് വക്താവ് റുവാൻ ഗുണശേഖര പറഞ്ഞു. കൊളംബോയിൽ നിന്നും 40 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് പുഗോഡ. ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ പല സ്ഥലത്തായി ചാവേർ ആക്രമണത്തിൽ 359 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 500 പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

English Summary:Explosion In Sri Lankan Town Near Colombo, No Casualties says Police.