കൊല്‍ക്കത്ത∙ രസഗുളയും പലഹാരങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും നല്‍കും പക്ഷെ വോട്ടു നല്‍കില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് മറുപടിയുമായി ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി. രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ശത്രുക്കളാണെങ്കിലും മമത ദീദി തനിക്ക് വര്‍ഷം തോറും കുര്‍ത്തകളും മധുരപലഹാരങ്ങളും അയയ്ക്കാറുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്നലെ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മമത.

'ഞങ്ങള്‍ അതിഥികളെ രസഗുളകളും സമ്മാനങ്ങളും നല്‍കി സ്വീകരിക്കും, അത് ബംഗാളിന്റെ സംസ്‌കാരമാണ്, പക്ഷെ ഒരൊറ്റ വോട്ടുപോലും നല്‍കില്ല' - മോദിയുടെ പേര് പരാമര്‍ശിക്കാതെ മമത പറഞ്ഞു. ഹൂഗ്ലി ജില്ലയിലെ സെറാംപൂരില്‍ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പു റാലിയിലാണ് ഭരണപക്ഷത്തിന് വോട്ടു നല്‍കുന്ന സാധ്യതകള്‍ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള മമതയുടെ പ്രതികരണം.

ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ബോളിവുഡ് താരം അക്ഷയ് കുമാറുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ശത്രുക്കളാണെങ്കിലും മമതയുമായി മികച്ച സുഹൃദ് ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം പങ്കുവച്ചത്. എല്ലാ ശത്രുതയും മറന്ന് ദീദി വര്‍ഷം തോറും കുര്‍ത്തകള്‍ അയയ്ക്കാറുണ്ടെന്നും മധുരപലഹാരങ്ങളോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് പ്രത്യേകം ബംഗാളി മധുരപലഹാരങ്ങള്‍ അയയ്ക്കാറുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ധാക്കയില്‍ നിന്ന് മധുരപലഹാരങ്ങള്‍ അയയ്ക്കാറുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞശേഷമാണ് മമത അയച്ചുതുടങ്ങിയതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

മോദിയുടെ സംഭാഷണത്തെ ബംഗാളിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം തൃണമൂലും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യബന്ധത്തിന്റെ സൂചനകളാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്നു. മമതയും മോദിയും തമ്മിലുള്ള സുഹൃദ്ബന്ധം ഇതോടെ വെളിച്ചത്തുവന്നെന്നും ബംഗാള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സോമന്‍ മിത്ര പറഞ്ഞു.

English Summary : Will Give Rosogollas, Gifts But No Votes: Mamata Banerjee's Reply To PM