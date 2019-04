ലക്നൗ∙ വാരാണസിയില്‍ ഇന്നു നടക്കുന്ന വന്‍ റോഡ് ഷോയോടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കമാകും. വൈകിട്ട് 3ന് ബനാറസ് ഹിന്ദു സര്‍വകലാശാല കവാടത്തില്‍നിന്നു ദശാശ്വമേധ് ഘാട്ടുവരെയാണു റോഡ് ഷോ. സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും ബനാറസ് സര്‍വകലാശാല സ്ഥാപകനുമായ മദന്‍ മോഹന്‍ മാളവ്യയുടെ പ്രതിമയില്‍ പുഷ്പാര്‍ച്ചന നടത്തിയശേഷമാകും റോഡ് ഷോ തുടങ്ങുക. തുടര്‍ന്ന് ഗംഗാ ആരാതിയില്‍ പങ്കെടുക്കും. ഇതിനുശേഷം രാത്രി എട്ടിന് ഹോട്ടലിൽ വാരാണസിയിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ മോദി കാണും.

നാളെയാണ് മോദി നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കുക. ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര്‍, ശിവസേന അധ്യക്ഷന്‍ ഉദ്ധവ് താക്കറേ, പഞ്ചാബ് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും ശിരോമണി അകാലിദള്‍ നേതാവുമായ പ്രകാശ് സിങ് ബാദല്‍, കേന്ദ്രമന്ത്രിയും എല്‍ജെപി അധ്യക്ഷനുമായ റാം വിലാസ് പാസ്വാന്‍ തുടങ്ങി ബിജെപി സഖ്യകക്ഷി നേതാക്കള്‍ മോദിക്കൊപ്പമുണ്ടാകും. രാവിലെ 11.30നാണ് പത്രികാ സമർപ്പണം.

രാവിലെ 9.30ന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെയും ബൂത്ത് മേധാവികളുടെയും യോഗത്തെ മോദി അഭിസംബോധന ചെയ്യും. 11 മണിയോടെ കൽ ഭൈരവ് ദേവനെ പൂജിക്കാനായി പോകും. അവിടുന്നാണ് പത്രികാ സമർപ്പണത്തിന് എത്തുക.

English Summary: PM Narendra Modi to file nomination for Varanasi on April 26, NDA leaders to be present, Road Show, Elections 2019