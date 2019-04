മോദിക്ക് കുർത്ത സമ്മാനം: തൃണമൂൽ – ബിജെപി രഹസ്യ ധാരണ തെളിഞ്ഞതായി കോൺഗ്രസ്

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും(ടിഎംസി) ബിജെപിയുമായി രഹസ്യധാരണയുണ്ടെന്നു സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ സോമൻ മിത്ര. ടിഎംസി അധ്യക്ഷയും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മമത ബാനർജി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് എല്ലാ വർഷവും കുർത്തയും മധുരപലഹാരങ്ങളും സമ്മാനിക്കുന്നുവെന്ന വാർത്ത ഇക്കാര്യം ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുവെന്നും മിത്ര കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബോളിവുഡ് നടൻ അക്ഷയ് കുമാറുമായി രാഷ്ട്രീയം ഒഴികെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണു മമത ഇങ്ങനെ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നതായി മോദി വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

‘മമതയും മോദിയുമായി രഹസ്യ ധാരണയുണ്ട്. ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിനുശേഷം മമത മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനു റോസാപ്പൂക്കൾ അയച്ചുകൊടുത്തുള്ളൂ. ബംഗാളിലെ ബിജെപിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കു കാരണക്കാരി മമതയാണ്. അല്ലാതെ കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും ദു‌ർബലമായതുകൊണ്ടല്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം കേന്ദ്രത്തിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ടിഎംസി പിന്തുണയ്ക്കുമോയെന്നും മമത വ്യക്തമാക്കണം.’ – കൊൽക്കത്ത പ്രസ് ക്ലബിലെ മീറ്റ് ദി പ്രസ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കവെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി മിത്ര പറഞ്ഞു.

സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സൂര്യ കാന്ത് മിശ്രയും സമാന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. പൂച്ച ഇപ്പോൾ കൂടിനു പുറത്തുചാടിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, അതിഥികളെ സമ്മാനങ്ങളും മധുരപലഹാരങ്ങളുമായി സ്വീകരിക്കുന്നതു ബംഗാളി സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണു മോദിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനോട‌ു മമത പ്രതികരിച്ചത്.

