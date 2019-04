ഒരു മാസം മുൻപു 108-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചതിനു പിന്നാലെ, ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹം സഫലമാക്കി മണിപ്പുരിന്റെ മുത്തശ്ശി വിടവാങ്ങി. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രായംകൂടിയ വോട്ടറായ ലെതൽഹിങ് മിസാവോ(109)യാണ് ഏപ്രിൽ 11ന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി അഞ്ചു ദിവസത്തിനു ശേഷം മരിച്ചത്. ആറു പതിറ്റാണ്ടായി ചുരാചന്ദ്പുർ ജില്ലയിൽ മിസാവോ ലാവം ഗ്രാമത്തിലെ ഗ്രാമത്തലവന്റെ പദവി വഹിച്ചിരുന്നയാൾകൂടിയാണു ലെതൽഹിങ് മിസാവോ മുത്തശ്ശി.

1911 മാർച്ച് 15നാണ് ജനനം. വിവാഹം 1944ൽ. ഒൻപതു മക്കളും അവരുടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളുമെല്ലാമായി എൺപതോളം പേരടങ്ങിയതാണു കുടുംബം. ഇവരും ഗ്രാമവാസികളും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 15ന് മുത്തശ്ശിയുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷമാക്കിയിരുന്നു.

ഭർത്താവ് ഹെൻകോലൽ മിസാവോ ആയിരുന്നു ഗ്രാമത്തലവൻ. 1960ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം ലെതൽഹിങ് ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗോത്രവർഗ ഗ്രാമങ്ങളിൽ, അനന്തരാവകാശി പ്രായപൂർത്തിയാകുംമുൻപു ഗ്രാമത്തലവൻ മരിക്കുകയോ അസുഖബാധിതനാവുകയോ ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ താൽക്കാലികമായി ചുമതലയേറ്റെടുക്കും. നേതൃമികവും ഗ്രാമീണർക്കിടയിലെ സ്വീകാര്യതയുംകൊണ്ട് ലെതൽഹിങ് ആ സ്ഥാനത്തു തുടരുകയായിരുന്നു.

‘കുകി’ ഗോത്രവിഭാഗത്തിൽപെട്ടയാളാണു ലെതൽഹിങ് മുത്തശ്ശി. അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഒഴികെ എല്ലാ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സാന്നിധ്യമുള്ള ആദിവാസി സമൂഹമാണു കുകി. ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലവിലെ ഏറ്റവും പ്രായംകൂടിയ വനിതകൂടിയായിരുന്നു ലെതൽഹിങ്. പുറംലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ ഉൾക്കാടുകളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുകികൾ ബ്രിട്ടിഷ് മിഷനറിമാരുടെ വരവോടെയാണു പൊതുസമൂഹവുമായി സഹകരിച്ചുതുടങ്ങിയത്. വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന കുകികൾ ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളാണ്. 11-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മ്യാൻമറിൽനിന്നു കുടിയേറിയവരെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. മ്യാൻമറിൽ ഇപ്പോഴുള്ള കുകികൾ ‘പഴയ കുകികൾ’ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയിലേക്കു കുടിയേറിയവർ ‘പുതിയ കുകി’കളും. ക്രൈസ്തവ ആചാരപ്രകാരമായിരുന്നു ലെതൽഹിങ് മുത്തശ്ശിയുടെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾ. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കുകി സമൂഹം ആദരാഞ്ജലികളർപ്പിച്ചു.

