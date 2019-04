വിവാഹദിനം മുതൽ പ്രശ്നം; അപൂർവയുമായി രോഹിത് ഒത്തുപോയത് അച്ഛനുവേണ്ടി: ഉജ്വല

ന്യൂഡൽഹി ∙ രോഹിത് ശേഖർ തിവാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ അറസ്റ്റിലായ ഭാര്യ അപൂർവ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ചില സമയത്ത് അവർ താൻ ചെയ്തതിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നതു പോലെ തോന്നും, ചില സമയത്താകട്ടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പോലെ പെരുമാറും - പൊലീസ് പറയുന്നു. നീണ്ട നിയമപോരാട്ടങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് എന്‍.ഡി. തിവാരിയുടെ മകനാണു താനെന്നു തെളിയിച്ച രോഹിതിനെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് ഭാര്യ അപൂര്‍വയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

നാലു ദിവസമായി അപൂർവയെ ചോദ്യ ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നെന്നും ഒരിക്കൽപോലും താൻ ചെയ്തതിൽ വേദനയോ ഖേദമോ പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത അവർ ഇപ്പോൾ രോഹിത്തിനെ കൊന്നതിൽ ഖേദിക്കുന്നതായി കാണുന്നെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. രോഹിതിന്റെ അമ്മ ഉജ്വല അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നത് അവരുടെ ബന്ധം തകരാറിലാകാൻ കാരണമായെന്ന് അപൂർവ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, അപൂർവയുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ താൻ മകനെ നിരവധി തവണ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്ന് അവനത് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ തന്റെ കുടുംബം ഇല്ലാതാവില്ലായിരുന്നെന്നും ഉജ്വല പറഞ്ഞു. വിവാഹിതരായി കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾത്തന്നെ ഇരുവരും സ്വരച്ചേർച്ചയിൽ അല്ലായിരുന്നു. രോഹിത്തിന്റെ അടുത്തുനിന്നു മാറി താമസിക്കുകയും രണ്ടു വക്കീൽ നോട്ടിസുകൾ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

അവരുമായി ഒത്തുചേർന്ന് പേയില്ലെങ്കിൽ സിവിൽ– ക്രിമിനൽ കേസുകൾ രോഹിത്തിനെതിരെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന നോട്ടിസുകളായിരുന്നു അവ. ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചതാകട്ടെ രോഹിത് ആശുപത്രിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോഴും – ഉജ്വല പറഞ്ഞു. ആദ്യ ദിവസം തൊട്ടേ അപൂർവയ്ക്ക് താനുമായി പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നു പറഞ്ഞ ഉജ്വല, രോഹിതിനെ അവർ അമ്മമോൻ എന്ന് വിളിച്ച് പരിഹസിക്കുമായിരുന്നെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അച്ഛനു വേണ്ടിയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അപൂർവയുമായി ഒത്തുചേർന്ന് പോകാൻ രോഹിത് നിർബന്ധിതനായതെന്നും അമ്മ വ്യക്തമാക്കി.

ബന്ധുവായ സ്ത്രീക്കൊപ്പം മദ്യം പങ്കുവച്ചതാണു രോഹതിനെ കോല്ലാൻ അപൂർവയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴി. അപൂർവയ്ക്ക് അത്തരത്തിൽ രോഹിത്തിനോട് സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്ന ആറു മാസങ്ങളിൽ എന്തിനാണ് അവനിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നതെന്നും ഉജ്വല ചോദിക്കുന്നു.

English Summary : Wife Of ND Tiwari's Son "Confused" After Crime, Is Regretful Or Cold: Cop