ഒരു പാർട്ടിക്ക് വോട്ടുചെയ്യാൻ പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിർബന്ധിച്ചെന്ന് പരാതി

അസമിലെ മംഗൾദോയ് മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടിക്ക് വോട്ടുചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിർബന്ധിച്ചെന്ന പരാതിയുമായി വനിത രംഗത്ത്. തുടർന്ന് ഇവർക്ക് വീണ്ടും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ അവസരം നൽകി.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇവിടെ വോട്ടെടുപ്പ്. താൻ പിന്തുണയ്ക്കാത്ത പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നത്തോടൊപ്പമുള്ള ബട്ടൺ അമർത്താൻ ബൂത്തിലിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് മലേക ഖട്ടൻ എന്ന യുവതി പറയുന്നു. പുറത്തിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടപെട്ട് വീണ്ടും വോട്ട് ചെയ്യിച്ചതായും ഇവർ പറഞ്ഞു.

മലേക ഖട്ടന് ടെൻഡർ വോട്ട് അനുവദിച്ചതായി സോണൽ ഓഫിസർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒരാളുടെ വോട്ട് മറ്റൊരാൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി തെളിഞ്ഞാലാണു സാധാരണ ടെൻഡർ വോട്ട് അനുവദിക്കുക. വോട്ടിങ് മെഷീനു പകരം ബാലറ്റ് പേപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുകയെന്നുമാത്രം. പ്രത്യേം സീൽ ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ടെൻഡർ വോട്ടുകൾ എണ്ണുന്നതിനും പ്രത്യേക നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്.

English Summary: The woman complained that the polling official forced her to vote for a party she did not support