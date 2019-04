നീതിയെന്നത് ‘രാഷ്ട്രീയ ഗിമ്മിക്’; ശേഷിക്കുന്നത്‌ വേദന: നിർഭയയുടെ മാതാപിതാക്കൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹിയിൽ വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി നിർഭയയുടെ മാതാപിതാക്കൾ. മകൾക്കുനേരിട്ട ദുരന്തത്തിനുപിന്നാലെ അവൾക്കു നീതി ലഭ്യമാക്കാനും പ്രതികൾക്കു പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനും ധീരതയോടെ പോരാടിയ കുടുംബം ഇപ്പോൾ വേദനയിലും നിരാശയിലുമാണ്. നീതി ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് അടിക്കടി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ അതു നടപ്പാക്കാനുള്ള യാതൊരു നടപടിയും കൈക്കൊള്ളുന്നില്ലെന്നതിൽ നിരാശരാണ് ബദ്രി നാഥ് സിങ്ങും ഭാര്യ ആശാ ദേവിയും.

‘പ്രതികൾ ജീവനോടെ നടക്കുമ്പോൾ നീതി ലഭിക്കുമെന്ന പാർട്ടികളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വെറും ‘രാഷ്ട്രീയ ഗിമ്മിക്കുകൾ’ മാത്രമാണ്. ഇപ്പോഴും നഗരത്തിലെ തെരുവുകൾ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സുരക്ഷിതമല്ല. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരുകൾ ഇതുവരെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷാ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഇപ്പോഴും ഈ ക്രൂരതകൾക്ക് ഇരയാകുകയാണ്.

സിസിടിവി ക്യാമറകൾ ഇതുവരെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല, രാജ്യം ഇപ്പോഴും സുരക്ഷിതമല്ല, പെൺകുട്ടികൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നതുവരെ അമ്മമാർ ഇപ്പോഴും ഭീതിയിൽത്തന്നെയാണ് കഴിയുന്നത്. ഈ സംവിധാനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കു വിശ്വാസമില്ല. എല്ലാ സർക്കാരുകളും ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഇത്തവണ ഒരു പാര്‍ട്ടിക്കുപോലും വോട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല. ക്രൂര പീഡനങ്ങൾക്കിരയായി മകൾ മരിച്ചിട്ട് 7 വർഷങ്ങളായി എന്നാൽ തൂക്കുകയറെന്ന ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ ഇതുവരെ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല. ഈ സംവിധാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം തകർന്നു’ – ആശാ ദേവി പറഞ്ഞു.

എല്ലാ പാർട്ടികളും സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സിനെക്കുറിച്ചും ശാക്തീകരണത്തെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യും. എന്നാൽ ആരും അതിനായി കൃത്യമായൊരു പദ്ധതി തയാറാക്കില്ലെന്ന് ബദ്രി നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. ‘ബാക്കിയാകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വേദനയും പോരാട്ടവും അധ്വാനവും കഴിവില്ലായ്മയും മാത്രമാകും. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി വരാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുകയാണ്. അവർ തങ്ങളുടെ താൽപര്യത്തിനായി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ്. വാഗ്ദാനങ്ങൾ കോൾഡ് സ്റ്റോറജിൽ വയ്ക്കും. 2013ലെ ബജറ്റിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർഭയ ഫണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ ഇതുവരെ അതു കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പലയിടത്തും തെരുവു വിളക്കുകൾ പോലുമില്ല. രാത്രി സ്ത്രീകൾക്കു വഴിനടക്കാൻ ഭയമാണ്. പൊലീസ് പട്രോളിങ് വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല’ – പിതാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ 2012 ഡിസംബർ 16

പാരാമെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിയായ നിർഭയയെ ഓടുന്ന ബസിൽ ഒരുകൂട്ടം യുവാക്കൾ ക്രൂരമായി മാനഭംഗപ്പെടുത്തി റോഡിലേക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞത് 2010 ഡിസംബർ 16നാണ്. 11 ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം സിംഗപ്പുരിലെ ആശുപത്രിയിൽ അവൾ മരിച്ചു. കുറ്റക്കാരെന്നു കണ്ടെത്തിയ 6 പേരിൽ 5 പേർക്ക് വിചാരണക്കോടതി 2013 സെപ്റ്റംബറിൽ തൂക്കുകയർ വിധിച്ചു. 2014ൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധി ശരിവച്ചു.

ഇതിനിടയിൽ പ്രതികളിലൊരാളായ രാംസിങ് ജയിലിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ജുവനൈൽ ആയ മറ്റൊരു പ്രതി പരമാവധി ശിക്ഷയായ 3 വർഷത്തെ തടവിനുശേഷം പുറത്തിറങ്ങി. ബാക്കി 4 പേരുടെ ശിക്ഷ ഉടൻ നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ മുകേഷ് (31), പവൻ ഗുപ്ത (24), വിനയ് ശർമ (25) എന്നിവർ നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 9ന് കോടതി തള്ളി. നാലാമനായ അക്ഷയ് കുമാർ സിങ് (33) ഇതുവരെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകിയിട്ടില്ല.

ഇവരുടെ ശിക്ഷ എത്രയും പെട്ടെന്നു നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആശാ ദേവിയും ബദ്രി നാഥ് സിങ്ങും ഡൽഹി പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.

English Summary: Promises of justice just 'political gimmick', don't feel like voting this time: Nirbhaya's parents