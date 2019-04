ഡ്രൈവര്‍ മൊബൈലില്‍, രാത്രി ചീറിപ്പാഞ്ഞ് ബസ്: കല്ലടയില്‍ ‘മരണ’യാത്ര; വിഡിയോ

പത്തനംതിട്ട∙ കല്ലട ബസിലെ ദുരനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങളാണു ദിനംപ്രതി പുറത്തവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായ തിക്താനുഭവങ്ങള്‍ പലരും സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി പങ്കുവച്ചതോടെയാണ് ബസ് ജീവനക്കാരുടെ നിരുത്തരവാദപരമായ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ തെളിവുകള്‍ ലഭിക്കുന്നത്. മാര്‍ച്ച് 4-ന് പത്തനംതിട്ടയില്‍നിന്ന് ബെംഗളൂരുവിനു പോയ ആന്റോ ജോസ് എന്ന യാത്രക്കാരന്‍ തനിക്കു കല്ലട ബസില്‍ നേരിടേണ്ടിവന്ന പ്രശ്‌നം ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.



മോശം ഡ്രൈവിങ് മൂലം രാത്രി ഉറങ്ങാന്‍ കഴിയാതിരുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബസിന്റെ മുന്‍ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയ ആന്റോ കണ്ടത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ബസ് ചീറിപ്പായുമ്പോള്‍ ഡ്രൈവറുടെ ശ്രദ്ധ റോഡിലായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് തന്റെ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ ആയിരുന്നു. മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഡ്രൈവര്‍ ഏറെ ദൂരം ബസ് ഓടിച്ചത്. ആന്റോ ഈ ദൃശ്യം തന്റെ മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തി ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. യാത്രക്കാര്‍ താക്കീത് ചെയ്‌തെങ്കിലും ഡ്രൈവര്‍ കേട്ടഭാവം വച്ചില്ല. ഒരു മുതിര്‍ന്ന സ്ത്രീ എഴുന്നേറ്റ് ക്യാബിനടുത്തെത്തി സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാന്‍ പറഞ്ഞെന്നും ആന്റോയുടെ കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

ഈ വിവരം ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് അടിയന്തരമായി ഡ്രൈവറെ ഡ്യൂട്ടിയില്‍നിന്നു മാറ്റിയതായി കല്ലട മാനേജ്‌മെന്റ് പിന്നീട് ആന്റോയെ അറിയിച്ചു.

