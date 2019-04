വീശാൻ പോകുന്നത് ഫാനിയല്ല, ഫോണി; ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നത് കടലിൽ മാത്രം

പത്തനംതിട്ട∙ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഈ സീസണിൽ രൂപപ്പെട്ട ആദ്യ ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ പേര് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ഫാനി എന്നല്ല, പകരം ഫോണി എന്ന്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന കാറ്റുകൾക്കു നൽകാനായി സാർക്ക് രാജ്യങ്ങൾ തയാറാക്കിയ പട്ടികയിലേക്കു ബംഗ്ലാദേശ് നിർദേശിച്ച ഈ പേര് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മിക്കവരും ഫാനി എന്നാണ് എഴുതിയതെങ്കിലും ഉച്ചാരണം ഫോണി എന്നാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം (ഐഎംഡി) വിശദീകരിച്ചു. കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിനെ കവച്ചു വച്ചു സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഞായറാഴ്ച രാവിലത്തെ അറിയിപ്പിൽ പേരു തിരുത്തി അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയർന്നു.



മെല്ലെ നീങ്ങി, കരുത്താർജിച്ച്



ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തുനിന്നു രൂപപ്പെട്ടു നിലവിൽ (ഞായർ രാവിലെ 10.30) ചെന്നൈയ്ക്ക് 1300 കി.മീ. തെക്കു കിഴക്കായി നിലകൊള്ളുന്ന ചുഴലി മണിക്കൂറിൽ 8 കി.മീ. തോതിൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്കു വളരെ സാവകാശമാണ് ശക്തിപ്പെട്ടു മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നത്. അതിനാൽ കൂടുതൽ ഈർപ്പം വലിച്ചെടുത്ത് ഫോണി തീവ്ര – അതിതീവ്ര ചുഴലിയാകാനുള്ള സാധ്യത ഏറുകയാണ്. ഈ രീതിയിൽ പോയാൽ അടുത്ത 24 – 36 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ മഴയും കാറ്റും പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി. അതായതു നാളെ (തിങ്കൾ) വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ കടലിൽ മാത്രമാണ് മഴ പെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അതിതീവ്രമാകുന്നതോടെ ചെന്നൈ തീരത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചത്ര മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും ചുഴലി ബംഗാൾ – ബംഗ്ലാദേശ് തീരത്തേക്കു തിരിഞ്ഞുപോകാനാണു സാധ്യതയെന്നും ചില നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. എന്നാലും കന്യാകുമാരി മുതൽ ബംഗാളിലെ സുന്ദർബൻ വരെയുള്ള തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര, ഒഡീഷ, ബംഗാൾ എന്നീ 4 സംസ്ഥാനങ്ങളും തീരം പങ്കിടുന്ന കിഴക്കൻ കൊറോമാണ്ടൽ തീരത്ത് അതീവ ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്.



തീരത്തോട് ചേർന്നാൽ മാത്രം മഴ



ഫോണി ചുഴലി ചെന്നൈ തീരത്തോടു കുറഞ്ഞത് 300 കി.മീ. എങ്കിലും അടുത്തു വന്നാലേ തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്ര‌യിലും മഴ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണു സ്വകാര്യ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസിയായ സ്കൈമെറ്റ് പറയുന്നത്. ചെന്നൈ തീരത്തോട് അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വടക്കു – കിഴക്കു ദിശയിലേക്കു സാവകാശം തിരിഞ്ഞ് ഒഡീഷ, ബംഗാൾ തീരത്തേക്കു പോകാനാണു സാധ്യതയെന്നും നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.



മേയ് 1 വരെ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ദം



മേയ് 1 വരെ തമിഴ്നാട് – പോണ്ടിച്ചേരി തീരപ്രദേശത്ത് കടൽ വളരെയേറെ പ്രക്ഷുബ്ദമായിരിക്കും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഒരു കാരണവശാലും കടലിൽ പോകരുത്. കടലിൽ ഉള്ളവർ എത്രയും വേഗം കരയിലേക്കു കയറണം. മേയ് 1ന് ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ മാരകമായ 240 കിലോമീറ്റർ വരെയാകാമെന്നാണു യുഎസിലെ ടൈഫൂൺ വാണിങ് സെന്റർ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. എന്നാൽ ഇത് ഒഡീഷയിലാണോ ബംഗാളിലാണോ എന്നതു സംബന്ധിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു.



കേരളത്തിൽ



തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയില്ലെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. എന്നാലും കടൽ പ്രക്ഷുബ്ദമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നു സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. വടക്കൻ കേരളത്തിന്റെ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയിൽ ചിലയിടത്തു തിങ്കളാഴ്ച മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ട്. കനത്ത മഴ പെയ്താൽ കനത്ത വേനലിൽ വറ്റി നിൽക്കുന്ന ഇടുക്കി ഉൾപ്പെടെ അണക്കെട്ടുകളുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുമായിരുന്നു.



ചുഴലി: അനുകൂല ഘടകങ്ങൾ



കടൽ താപനില 31 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, മുകളിൽനിന്നു താഴേക്കുള്ള അനുകൂല ചൂടുവായുപ്രവാഹം, കടലിൽ കൂടി ദീർഘദൂരത്തിലുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങളാണു ഫോണിയെ അതിതീവ്രനിലയിലേക്കു വളർത്തുന്നത്.



ഏപ്രിൽ ചുഴലി അപൂർവം



തിങ്കളാഴ്ചയോടെ അതിതീവ്രമായാൽ 1891നുശേഷം ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ (അതിതീവ്ര) എന്ന പ്രത്യേകത ഫോണി സ്വന്തമാക്കും. 2006 ഏപ്രിൽ 25നു രൂപപ്പെട്ട മാലാ തീവ്രചുഴലിയായി ശക്തിപ്പെട്ടിരുന്നു. നിരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം ഇതുവരെ 11 ചുഴലിക്കാറ്റുകളാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നു സ്കൈമെറ്റിലെ കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകർ അറിയിച്ചു. ഏപ്രിൽ പകുതിക്ക് മുമ്പ് ഇതുവരെ ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല.



ഫോണിയുടെ നാൾവഴി



‍∙ ശനി വൈകിട്ട് 5.30 – തീവ്ര ന്യൂനമർദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി

∙ ഞായർ രാവിലെ 5.30 – തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തിപ്പെട്ടു

∙ തിങ്കൾ രാവിലെ 5.30 – അതിതീവ്ര ചുഴലിയായി മാറും

∙ ചൊവ്വ വൈകിട്ട് 5.30 – വരെ അതിതീവ്ര ചുഴലിയായി തുടരും

English summary: Fani intensive cyclone now raining only in sea