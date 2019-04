പട്നാ∙ ജെഎൻയു വിദ്യാർഥി നേതാവും ബിഹാറിലെ ബേഗുസരായി മണ്ഡലത്തിലെ സിപിഐ സ്ഥാനർഥിയായുമായ കനയ്യകുമാറിനെ പ്രശംസിച്ചു മധ്യപ്രദേശ് മുൻമുഖ്യന്ത്രിയും ഭോപ്പാലിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയുമായ ദിഗ്‌വിജയ് സിങ്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കനയ്യകുമാർ തനിക്കു വേണ്ടി പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങുമെന്നു ദിഗ്‌വിജയ് സിങ് അറിയിച്ചു. മേയ് 8, 9 തീയതികളിൽ കനയ്യകുമാർ ഭോപ്പാലിൽ എത്തും. ബേഗുസരായിൽ കനയ്യകുമാറിനെതിരെ സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തിയ ആർജെഡിയുടെ നടപടി അബദ്ധമാണെന്ന് അവരോടു പറഞ്ഞിരുന്നതായും ദിഗ്‌വിജയ് സിങ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

ജെഎൻയു യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ കനയ്യകുമാറിനോടു തനിക്ക് ആരാധനയായിരുന്നുവെന്നു ദിഗ്‌വിജയ് സിങ് പറഞ്ഞു. മാലേഗാവ് സ്ഫോടനക്കേസിലെ പ്രതിയായ പ്രജ്ഞാ സിങ് ഠാക്കൂറാണ് ഭോപ്പാലിൽ ദി‌ഗ്‌വിജയ് സിങ്ങിന്റെ എതിരാളി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കനയ്യകുമാറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ യുവാക്കളുടെ വോട്ടുകൾ കൂടുതലായി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പറ​ഞ്ഞു.

ബിഹാറിൽ‌ ബിജെപിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനാർഥിയായി കനയ്യകുമാർ മൽസരിക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യത്തിലേർപ്പെട്ട ആർജെഡി സിപിഐയെ കൂടെകൂട്ടാൻ തയാറായില്ല. ഇതിനെ തുടർന്നു ബേഗുസരായിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മൽസരിക്കാൻ കനയ്യകുമാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. കേന്ദ്ര മന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങ്, ആർജെഡി നേതാവ് തൻവീർ സിങ് എന്നിവരാണ് കനയ്യയുടെ എതിരാളികൾ.

