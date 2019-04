റെയ്ഡിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട 3 പേർ ഐഎസ് ഭീകരർ; സഹ്രാൻ ഹാഷിം കേരളത്തിലും എത്തി

കൊളംബോ∙ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ 253 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ഭീകരാക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തവർക്കായി ശ്രീലങ്കയിൽ നടത്തിയ‌ തിരച്ചിലിനിടയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട 3 പേർ തങ്ങളുടെ സംഘത്തിൽപെട്ടവരാണെന്ന് ഐഎസ്. 3 സ്ത്രീകളും 6 കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ 15 പേരാണു തിരിച്ചിലിനിടെയുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിലും വെടിവയ്പിലും കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

കൊളംബോയിൽനിന്ന് 350 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് കൽമുനയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി‌യിലായിരുന്നു മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ഏറ്റുമുട്ടൽ. പൊലീസുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടെ ഭീകരർ വെടിയുതിർക്കുകയും കെട്ടിവച്ച സ്ഫോടക വസ്തുക്കളോടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് ഐഎസ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു, കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്നു പുരുഷന്മാർ ഐഎസിൽ സജീവമായിരുന്നെന്ന് അമാഖ് ന്യൂസ് ഏജൻസി വഴിയാണു സംഘടന വെളിപ്പെടുത്തിയത്.



കൽമുനയിൽ സൈന്യം തിരച്ചിൽ നടത്തിയ വീട് ചെരുപ്പ് ഫാക്ടറിക്കെന്നു പറഞ്ഞാണു ബട്ടിക്കലോവയിലെ കട്ടൻകുടി ഭാഗത്തുള്ള യുവാക്കൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തത്. വൻ ആയുധശേഖരവും ഐഎസിന്റെ പതാകയും യൂണിഫോമും ടിഎസ് 56 റൈഫിളുകളും ചാവേറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആത്മഹത്യാ കിറ്റുകളും വീട്ടിനുള്ളിൽനിന്നു പിടിച്ചെടുത്തു. കൊളംബോ സ്ഫോടനത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റ് ഐഎസ് പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോ ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചതാണെന്നു കരുതുന്നു.

സഹ്രാൻ ഹാഷിം കേരളത്തിലും എത്തി

ഭീകരാക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്ത സഹ്രാൻ ഹാഷിമിന്റെ സഹോദരീ ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് നിയാസാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരിൽ ഒരാൾ. പരുക്കേറ്റ ഒരു ഭീകരനും മറ്റൊരാളും സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടതായും സൂചനയുണ്ട്. അതിനിടെ, ശ്രീലങ്കയിൽ സ്ഫോടന പരമ്പര ആസൂത്രണം ചെയ്ത നാഷനൽ തൗഹിദ് ജമാഅത്ത് നേതാവ് സഹ്രാൻ ഹാഷിം പലതവണ കേരളത്തിൽ എത്തിയതായി ശ്രീലങ്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



‘തീപ്പൊരി പ്രാസംഗികനായ’ സഹ്രാൻ തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും സ്ഥിരമായി വന്നു പോകാറുണ്ടെന്നു പ്രമുഖ ഇംഗ്ലിഷ് പത്രമായ ഡെയ്‍ലി മിറർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആലുവയ്ക്കടുത്തു പാനായിക്കുളത്തും മലപ്പുറത്തും സഹ്രാൻ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കായി എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. ശ്രീലങ്കയിലെ ചില യുവാക്കൾക്ക് 2013 മുതൽ ഐഎസ് ബന്ധമുണ്ടെന്നും സംശയമുണ്ട്. ലഹരിമരുന്നു കടത്തുമായും ഇവർക്കു ബന്ധമുണ്ട്.



ഐഎസുമായി ബന്ധമുള്ള 130 ലേറെ പേർ ശ്രീലങ്കയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പ്രസിഡന്റ് മൈത്രിപാല സിരിസേന പറഞ്ഞു. തിരച്ചിലിനായി 10,000 സൈനികരെയാണു വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭീകരാക്രമണങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു സംശയിക്കുന്ന നാഷനൽ തൗഹീദ് ജമാഅത്ത്, ജം ഇയ്യത്തുൽ മില്ലത്ത് ഇബ്രാഹിം എന്നീ സംഘടനകളെ പ്രസിഡന്റ് നിരോധിച്ചു.



ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ചയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ വേദനയിൽ കഴിയുന്ന ശ്രീലങ്കയിലെ ദേവാലയങ്ങളിലൊന്നും ഈ ഞായറാഴ്ചയും കുർബാന നടന്നില്ല. ഒരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതു വരെ കത്തോലിക്ക പള്ളികളിൽ ഞായറാഴ്ച കുർബാന ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നു കൊളംബോ ആർച്ച്ബിഷപ് കർദിനാൾ മാൽക്കം രഞ്ജിത് പറഞ്ഞു. മുസ്‌ലിംകൾ വീടുകളിൽ തന്നെയാണു വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരം നടത്തിയത്.



ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നു ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു. സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിശാനിയമം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ശ്രീലങ്കയിൽ യാത്രയ്ക്കു തടസ്സം നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.



English Summary: ISIS Claims 3 Of Its Terrorists Blew Themselves In Sri Lankan Raids