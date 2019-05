ന്യൂഡൽഹി∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തനിക്കൊരു ആത്മീയയാത്ര ആയിരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജനം ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിച്ചു. ആരെയും തോല്‍പിക്കാനുളള തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.



എന്‍ഡിഎ നേതാക്കള്‍ക്ക് ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ അത്താഴവിരുന്ന് ഒരുക്കിയിരുന്നു. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവരാനിരിക്കെ ബിജെപി രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നേതാക്കൾക്ക് വിരുന്നു സംഘടിപ്പിച്ചത്.

പങ്കെടുക്കില്ലെന്നു നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്ന ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര്‍, ശിവസേന മേധാവി ഉദ്ധവ് താക്കറെ എന്നിവരും വിരുന്നിനെത്തി. ബിഡിജെഎസ് അധ്യക്ഷന്‍ തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളിയും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

English summary: Election is pilgrimage for me: PM Modi