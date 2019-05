എൻഡിഎ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ മാറി ചിന്തിക്കണം: കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ

ബെംഗളൂരു∙ വൻഭൂരിപക്ഷം നേടി എൻഡിഎ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ മാറി ചിന്തിക്കണമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ കർണാടകയിലെ മുസ്‌ലിം സമുദായം ബിജെപിക്കൊപ്പം കൈ കോർക്കണമെന്നുമുള്ള വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ റോഷൻ ബെയ്‌ഗ്‌. കോൺഗ്രസ് കർണാടക നേതൃത്വം പരാജയപ്പെട്ടെന്നും ബിജെപി വലിയ വിജയം നേടുമെന്ന എക്സിറ്റ് പോളുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എംഎൽഎ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായാൽ അതു നേതൃത്വത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണെന്നു പറഞ്ഞ റോഷൻ കർണാടക പിസിസി അധ്യക്ഷൻ ദിനേശ് ഗുണ്ട്റാവുവും എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാലും പരാജയപ്പെട്ടവരാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. സിദ്ധരാമയ്യയുടെ ധാർഷ്ട്യത്തെ അപലപിച്ച റോഷൻ, വേണുഗോപാലിനെ ബഫൂണെന്നും വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചു. എന്നാൽ വിവാദങ്ങൾ തള്ളി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം രംഗത്തെത്തി. വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളുമായി പാർട്ടിക്കു ബന്ധമില്ലെന്നാണു വിശദീകരണം.

അതേസമയം, ബെയ്ഗ് നടത്തിയ വിമർശനങ്ങളെ തള്ളി മന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ യു.ടി. ഖാദർ രംഗത്തെത്തി. റോഷൻ ബെയ്ഗ് പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവാണെന്നും പക്ഷേ, എക്സിറ്റ്പോൾ വ‌ന്നയുടനെ ഇത്തരം വിമർശനവുമായി വരുന്നത് പക്വതയുള്ള രീതിയല്ലെന്നും യു.ടി. ഖാദർ വിമർശിച്ചു. 2004 ‌പോലെ എക്‌സിറ്റ് പോൾ തെറ്റിയ അവസരങ്ങളുണ്ട്. സീനിയർ നേതാക്കൾ ഇങ്ങനെ അപക്വമായി സംസാരിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. സിദ്ധരാമയ്യയോ ദിനേശ് ഗുണ്ടുറാവുവിനെയോ കെ.സി. വേണുഗോപാലിനെയോ വിമർശിക്കുന്നതു കൊണ്ടു കാ‌ര്യമല്ല. അവർ അപ്പോഴും കൂട്ടായ തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരാണ്.– യു.ടി. ഖാദർ പറഞ്ഞു.

കർണാടക സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ബിജെപി ഇപ്പോഴും പദ്ധതിയിടുന്നതായും ഖാദർ പറഞ്ഞു. പരസ്യമായി തന്നെ അവർ ഓഫറുകൾ വയ്ക്കുന്നു. പക്ഷേ, അവർ വിജ‌യിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. സർക്കാർ 5 വർഷവും മുന്നോട്ടുപോകും. ജനങ്ങൾക്കായി പ്ര‌വർത്തിക്കും. നേതാക്കളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു വിജ‌യിക്കില്ല. ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോകും. എക്സിറ്റ്പോൾ വന്നുവെന്നു കരുതി പ്രത്യേക ജാഗ്രതയുടെ കാര്യമില്ല. പാർട്ടിയിലും നേതാക്കളിലും ഞങ്ങൾക്കു വിശ്വാസമുണ്ട് – ഖാദർ പറഞ്ഞു.

