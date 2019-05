ഇറ്റാനഗര്‍∙ അരുണാചല്‍ പ്രദേശില്‍ എംഎല്‍എയും മകനുമടക്കം 11 പേരെ വെടിവച്ചുകൊന്നു. രണ്ടു പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. ടിരാപ് ജില്ലയിലെ ബോഗപാനിയിലാണ് എന്‍എസ്‌സിഎന്‍ (ഐഎം) ഭീകരവാദികൾ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

കോണ്‍റാഡ് സാങ്മയുടെ നാഷണൽ പീപ്പിള്‍സ് പാര്‍ട്ടി (എന്‍പിപി) എംഎല്‍എയായ ടിരോങ് അബോയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തു നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഖോൻസ വെസ്റ്റ് മണ്ഡലം സ്ഥാനാര്‍ഥി കൂടിയാണ് അബോ.

നിലവിൽ ഇതേ മണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎ ആണ് അദ്ദേഹം. അസമിൽ നിന്നു വാഹനവ്യൂഹവുമായി തിരികെവരുന്ന വഴിയായിരുന്നു അബോയ്ക്കു നേരെ ആക്രമണം. മൂന്നു കാറുകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അകമ്പടി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിലൊരു കാര്‍ ഓടിച്ചിരുന്നത് അബോയുടെ മകനാണെന്നാണ് വിവരം. കാറുകൾ തടഞ്ഞുനിർത്തിയ അക്രമികൾ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.

പ്രദേശത്ത് അസം റൈഫിള്‍സ് തിരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കി. അരുണാചല്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പെമാ ഖണ്ഡു ആക്രമണത്തില്‍ ഞെട്ടല്‍ രേഖപ്പെടുത്തി. ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കുന്നതായി മേഘാലയ മുഖ്യമന്ത്രിയും എന്‍പിപി നേതാവുമായ കോണ്‍റാഡ് സാങ്മ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. അബോയ്ക്ക് മുന്‍പും വധഭീഷണി ലഭിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



