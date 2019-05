രാഹുൽ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി; പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് സ്റ്റാലിൻ

ചെന്നൈ∙ രാഹുൽ ഗാന്ധി അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ആകുമെന്ന് ഡിഎംകെ പ്രസിഡൻറ് എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ. വോട്ടെണ്ണൽ കഴിയുന്നതോടെ എൻഡിഎ സർക്കാർ പുറത്താകും. ബുധനാഴ്ച ഇഫ്താർ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കവെയാണ് സ്റ്റാലിൻ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

ഈ ഇഫ്താർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. കേന്ദ്രസർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും വ്യാഴാഴ്ച പുറത്താക്കപ്പെടും.



എക്സിറ്റ് പോളുകൾ ശരിയല്ല. ചിലരുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് നിർമിച്ചവയാണത്. ഞങ്ങൾ മനസ് മാറ്റില്ല. തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ തുടർന്നും പറയും. ഡൽഹിയിലേക്ക് ഏതുസമയത്തും പോകേണ്ട സാഹചര്യമാണ്– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുപിഎയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി രാഹുൽ ഗന്ധിയുടെ പേര് ആദ്യം നിർദേശിച്ചത് സ്റ്റാലിനാണ്. 2014ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 39 സീറ്റിൽ ജയലളിതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എഐഡിഎംകെയാണ് 37ഉം പിടിച്ചെടുത്തത്.

English summary: Rahul Gandhi will be the next prime minister stalin