മൂക്കിലെ ദശയുമായി എത്തിയ കുട്ടിക്ക് ഹെർണിയ ശസ്ത്രക്രിയ: ഡോക്ടർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ മഞ്ചേരി ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ആളുമാറി ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ കൺസൾട്ടന്റ് സർജൻ ഡോ.എ. സുരേഷ് കുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജയുടെ നിർദേശപ്രകാരം മെ‍ഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ എ. റംലാബീവിയാണ് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് റംലാബീവി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നു മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചു.

പേരുകൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്യമാണ് ആളുമാറാൻ കാരണമെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. കരുവാരക്കുണ്ട് കേരള എസ്റ്റേറ്റ് തയ്യിൽ മജീദിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഡാനിഷിനെ(7)യാണ് ആളുമാറി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയത്. മൂക്കിലെ ദശയ്ക്കും തൊണ്ടയിലെ അസുഖത്തിനും ഡാനിഷ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. മൂക്കിൽ ദശ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഹെർണിയയാണു ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തുമാറ്റിയത്.

മണ്ണാർക്കാട് അമ്പാഴക്കോട് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്റെ മകൻ ധനുഷിനാണ് (6) ഹെർണിയയ്ക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 8ന് ഇരുവരെയും തിയറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഡാനിഷിനെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയമാക്കാൻ ഇഎൻടി ഡോക്ടർമാർ തിരക്കിയപ്പോഴാണ് ആളുമാറിയ വിവരം അറിഞ്ഞത്.



English Summary: 7-year-old operated for hernia instead of surgery in nose at Malappuram, Doctor Suspended, Manjeri Medical College