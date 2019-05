സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനു രാഷ്ട്രപതിയെ കാണും; മെയ് 30നു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തേക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ മെയ് 30നു പുതിയ കേന്ദ്രസർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തേക്കും. കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ 16-ാം ലോക്സഭ പിരിച്ചുവിടാനും തീരുമാനിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് ലോക്സഭ പിരിച്ചുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായാണു ലോക്സഭ പിരിച്ചുവിടുന്നത്.

സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനു രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിനെ കാണാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു. എൻഡിഎ സഖ്യകക്ഷികളുമായി ശനിയാഴ്ച ബിജെപി നേതൃത്വം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 303 സീറ്റാണ് ബിജെപി നേടിയത്. എൻഡിഎ സഖ്യത്തിന് 352 സീറ്റാണുള്ളത്.

English summary: New union government supposed to swear on may 30