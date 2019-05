വയനാട്ടില്‍ പരമ്പരാഗത ഇടതുവോട്ടുകള്‍ രാഹുല്‍ പ്രഭാവത്തിലായി: തുഷാറിനു കെട്ടിവെച്ച പണംപോയി

കൽപ്പറ്റ∙ വയനാട്ടില്‍ പരമ്പരാഗത ഇടതുവോട്ടുകള്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് അനുകൂലമായി എന്ന് വിലയിരുത്തല്‍. ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടതും സ്തീ– യുവ വോട്ടര്‍മാരുടെ പിന്തുണയും ചരിത്രഭൂരിപക്ഷത്തിനു വഴിയൊരുക്കി. 2014 ല്‍ എം.ഐ ഷാനവാസിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഇരുപതിരട്ടിയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ലീഡ്. എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥി തുഷാര്‍വെള്ളാപ്പള്ളിക്കു കെട്ടിവെച്ച പണം പോയി എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്



മുഴുവന്‍ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് സിപിഎം നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനവും കാര്‍ഷിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയുള്ള ഇടത് പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങളും രാഹുല്‍ പ്രഭാവത്തിനു മുന്നില്‍ ഫലം കണ്ടില്ല.



2014 നേക്കാള്‍ ഒന്നേമുക്കാല്‍ ലക്ഷം അധികം വോട്ടുകള്‍ ഇത്തവണ പോള്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ തവണ നേടിയതിനേക്കാള്‍ എണ്‍പത്തി ഒന്നായിരം വോട്ടുകള്‍ എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കു കുറഞ്ഞു. 274597 വോട്ടുകളാണ് പിപി സുനീര്‍ നേടിയത്. എല്‍ഡിഎഫിന്റെ പക്കലുള്ള നാല് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം രാഹുല്‍ സ്വന്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ തവണ വയനാട് ജില്ലയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും യുഡിഎഫിന് വന്‍ തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരുന്നു.ഇക്കുറി ഒരു ലക്ഷത്തി എണ്‍പെത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റിയമ്പത് വോട്ടുകളുടെ ലീഡാണ് ഈ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങള്‍ യുഡിഎഫിന് നല്‍കിയത്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ലീഡ് നല്‍കിയ നിയോജക മണ്ഡലം ബത്തേരിയാണ്. 70465 വോട്ടുകളുടെ മുന്‍തൂക്കം.



വയനാട് പുറത്തുള്ള നാല് മണ്ഡലങ്ങളും പ്രതീക്ഷ തെറ്റിക്കാതെ മുന്നേറി. ന്യൂനപക്ഷവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാധീനമുള്ള തിരുവമ്പാടി, നിലമ്പൂര്‍, വണ്ടൂര്‍, ഏറനാട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി സമാഹരിച്ചത് രണ്ടു ലക്ഷത്തി നാല്‍പ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വോട്ടുകളുടെ ലീഡ്. 78816 വോട്ടുകളാണ് എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥി തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളി നേടിയത്.

കഴിഞ്ഞ തവണ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി നേടിയതിനേക്കാള്‍ രണ്ടായിരത്തോളം വോട്ടുകളുടെ കുറവാണ് ബിഡിജെഎസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ പേരിലുള്ളത്. വയനാടിന്റ വികസനപ്രശ്നങ്ങള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തിയുള്ള രാഹുലിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളും മണ്ഡലത്തെ കൈവിടില്ലെന്ന പരാമര്‍ശവും വോട്ടര്‍മാരുടെയിടയില്‍ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

