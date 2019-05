തിരുവനന്തപുരം∙ ശബരിമലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാടില്‍ തെറ്റില്ലെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍. ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനും ബിജെപിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടവര്‍ എല്‍ഡിഎഫിന് എതിരായി വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം.

ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തില്‍ ശരിയായ നിലപാടാണ് സര്‍ക്കാരും എല്‍ഡിഎഫും സ്വീകരിച്ചത്. സുപ്രീംകോടതി വിധി അനുസരിക്കാനേ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയൂ. സുപ്രീംകോടതി ആ വിധി ഇതുവരെ തിരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കോടിയേരി വ്യക്തമാക്കി.



ഭരണഘടനയെ എതിര്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കേ സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ എതിര്‍ക്കാന്‍ കഴിയൂ. എന്നാല്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് ഉള്‍കൊള്ളാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന്‍ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞു. എല്‍ഡിഎഫിന് വിശ്വാസികളുടെ വോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിശ്വാസികളുടെ വോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്. വിശ്വാസികള്‍ ഒന്നാകെ എല്‍ഡിഎഫിന് എതിരായെങ്കില്‍ 36% വോട്ട് എല്‍ഡിഎഫിനു ലഭിക്കില്ല.

എല്‍ഡിഎഫിന് നേട്ടമുണ്ടാകേണ്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടമുണ്ടായില്ല. ന്യൂനപക്ഷം ആകെ എതിരായി എന്ന വിലയിരുത്തല്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് ഇല്ല. അവരുടെ വോട്ടും എല്‍ഡിഎഫിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വസ്തുതകള്‍ കണ്ടെത്തി തിരുത്തും. ഇപ്പോള്‍ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തല്‍ മാത്രമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു.

English summary: Government's stand is not wrong in Sabarimala issue: kodiyeri