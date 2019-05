ന്യൂഡൽഹി∙ നരേന്ദ്ര മോദിയെ എൻഡിഎ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായാണ് മോദിയുടെ പേരു നിർദേശിച്ചത്. രാജ്നാഥ് സിങ് പിന്താങ്ങി.



മോദി രാത്രി എട്ടു മണിയോടെ രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദിനെ കാണും. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാനാണു കൂടിക്കാഴ്ച. മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭ ഇന്നലെ രാജി സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു.



English Summary: Narendra Modi elected as the leader of the NDA Parliamentary Party