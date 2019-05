ന്യൂഡല്‍ഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാത്രി എട്ടു മണിയോടെ രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദിനെ കാണും. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാനാണു കൂടിക്കാഴ്ച. മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭ ഇന്നലെ രാജി സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് അംഗീകരിച്ച രാഷ്ട്രപതി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ ശുപാര്‍ശ അനുസരിച്ച് 16-ാം ലോക്സഭ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ രാജി അംഗീകരിച്ച രാഷ്ട്രപതി അദ്ദേഹത്തോടു പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കും വരെ കാവല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



English Summary: Modi likely to meet President Ramnath Kovind and stake claim to form government