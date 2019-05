തിരുവനന്തപുരം ∙ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾക്കു മുൻഗണന നൽകി സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോൾ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷന്റെ പരീക്ഷാ സിലബസിൽ നിന്നു ‘നവോത്ഥാനം’ പുറത്തേക്ക്. സാങ്കേതിക തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷകളുടെ സിലബസിൽ നിന്നാണ് ഒാഗസ്റ്റ് മുതൽ നവോത്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത്. പൊതുവിജ്ഞാനം, ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ എന്നീ വിഷയങ്ങളും പുറത്താവുന്നുണ്ട്.



തസ്തികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം നൽകാനാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതെന്നാണു പിഎസ്‌സി അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. ഡോ. കെ.എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ പിഎസ്‌സി ചെയർമാനായിരിക്കെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ പരീക്ഷകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. വനം വകുപ്പിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് രണ്ട് (എൻസിഎ–വിശ്വകർമ), സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ (പോളിടെക്നിക്കുകൾ) ലക്ചറർ ഇൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി (എൻസിഎ–എസ്‌സി) എന്നീ പരീക്ഷകളിലാണു പരിഷ്കാരം ആദ്യം നടപ്പാവുക.

ഒാഗസ്റ്റ് 13 നും 27 നുമായാണ് ഈ പരീക്ഷകൾ. പിഎസ്‌സിയുടെ സാങ്കേതിക തസ്തികകളിലുൾപ്പെടെ പിഎസ്‌സി നടത്തുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളിലെല്ലാം പൊതുവിജ്ഞാനം, ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ, കേരള നവോത്ഥാനം എന്നീ മേഖലകളിലെ 20 ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ഇതിനാണ് ഒാഗസ്റ്റ് മുതൽ മാറ്റം വരുന്നത്.

മലയാളവും പുറത്ത്; പകരം സാമൂഹികക്ഷേമം

ഒാഗസ്റ്റ് ആറിനു നടത്തുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് ജയിലർ–ഗ്രേഡ് ഒന്ന് (എൻസിഎ–എസ്‌സിസിസി) പരീക്ഷയിൽനിന്നു മലയാളം ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി. ബിരുദ നിലവാരത്തിൽ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകൾക്കു പ്രാദേശികഭാഷാ ചോദ്യങ്ങൾ (മലയാളം/തമിഴ്/കന്നട) ഉൾപ്പെടുത്താൻ പിഎസ്‌സി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

ജൂൺ 15 നു നടക്കുന്ന സർവകലാശാല അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയിൽ ഈ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ, അതേ നിലവാരത്തിൽ നടത്തുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് ജയിലർ പരീക്ഷയിൽനിന്നു മലയാളം പുറത്തായി. പകരം സാമൂഹികക്ഷേമ പദ്ധതികൾ എന്ന വിഷയമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.



English summary: Question about renaissance will avoid from PSC exam