25 വയസ്സ്, എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം; ചന്ദ്രാനി ഇനി ലോക്സഭയിലെ പ്രായം കുറഞ്ഞ എംപി

ന്യൂഡൽഹി∙ 17–ാം ലോക്സഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗമായി ഇരുപത്തഞ്ചുകാരി ചന്ദ്രാനി മുർമു. എൻജിനീയറിങ് ബിരുദധാരിയായ ചന്ദ്രാനി, ഒഡീഷയിലെ കിയോജ്ഞരിൽ നിന്നുള്ള ബിജെഡി എംപിയാണ്. മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് പഠനത്തിനു ശേഷം ജോലി അന്വേഷിച്ചു നടക്കവെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി സ്ഥാനാർഥിത്വം ചന്ദ്രാനിയെ തേടിയെത്തിയത്.

ആദിവാസി ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായ കിയോജ്ഞരിൽ അവരുടേത് കൂടാതെ സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾകൂടി ലോക്സഭയിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടാനാണ് ചന്ദ്രാനിയുടെ തീരുമാനം. വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കല്ല, പകരം നടപ്പാകുന്ന പദ്ധതികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുമുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തിലാണ് ചന്ദ്രാനി. കിയോഞ്ജർ പോലെ ഒരു ധാതു സമ്പന്ന ജില്ലയിൽ തൊഴിൽ പ്രതിസന്ധി ഉയർന്നുവരുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നാണ് ചന്ദ്രനിയുടെ പക്ഷം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അതിനുള്ള പരിഹാരം തേടലായിരിക്കും ആദ്യ ദൗത്യം.

രണ്ടു തവണ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി അനന്ത നായിക്കിനെ 66,203 വോട്ടുകൾക്കു പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ചന്ദ്രാനി മുർമു ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ആറു തവണ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി വിജയിച്ചിട്ടുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ 1998 മുതൽ 2004 വരെ ബിജെപിക്കായിരുന്നു ജയം.

2009–ലും 2014–ലും ബിജെഡി സ്ഥാനാർഥി വിജയിച്ചു. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്ന ഒഡിഷയിൽ നവീൻ പട്നായിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിജെഡി സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: At 25, BJD Lawmaker Is Youngest Member Of Parliament