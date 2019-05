കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ഒരു മാസം; ഗുജറാത്ത് എംഎൽഎ അൽപേഷ് ബിജെപിയിലേക്ക്?

അഹമ്മദാബാദ് ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുമ്പ് കോൺഗ്രസ് വിട്ട ഗുജറാത്ത് എംഎൽഎ അൽപേഷ് ഠാക്കൂർ ബിജെപിയിൽ ചേരുമെന്നു റിപ്പോർട്ട്. താൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗുജറാത്ത് ക്ഷത്രിയ ഠാക്കൂർ സേനയുടെ സമ്മർദത്തെതുടർന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലാണ് അൽപേഷ് കോൺഗ്രസിൽനിന്നു പുറത്തുവന്നത്.

പഠാൻ ലോക്സഭാ സീറ്റിൽ മത്സരിക്കാൻ താൽപര്യമറിയിച്ച ഠാക്കൂർ സേനാ നേതാവിന് കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതൃത്വം അവസരം നിഷേധിച്ചതാണു പ്രതിഷേധത്തിനു കാരണം. ഇവിടെ മുൻ എംപി ജഗദീഷ് ഠാക്കൂറിനെയാണു കോൺഗ്രസ് മത്സരിപ്പിച്ചത്. സബർകാന്ത സീറ്റിലും സമാന പ്രശ്നമുണ്ടായി. കോൺഗ്രസുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഠാക്കൂർ സേന തീരുമാനിച്ചു. പിന്നാലെ അൽപേഷും കോൺഗ്രസ് വിട്ടു.



ഗുജറാത്തിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗം നേതാവായി വളർന്നുവന്ന അൽപേഷ് 2017 ൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്താണു കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത്. പഠാൻ ജില്ലയിലെ രഥൻപുർ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നു മത്സരിച്ചു ജയിച്ചു. നേരത്തെ, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ഠാക്കൂർ സേനയ്ക്കുള്ള അസംതൃപ്തി അൽപേഷ് അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിയിലും അംഗമല്ലാത്ത അൽപേഷ്, ഗുജറാത്ത് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി നിതിൻഭായ് പട്ടേലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതോടെയാണ് അദ്ദേഹം ബിജെപിയിലേക്ക് മാറുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പരന്നത്. താൽപര്യമുളള ആർക്കും ബിജെപിയിലേക്കു വരാമെന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് നിതിൻഭായ് പട്ടേലിന്റെ മറുപടി നൽകിയത്. . ഗുജറാത്തിൽ സമ്പൂർണ പരാജയമേറ്റ കോൺഗ്രസിന് അൽപേഷിന്റെ കൂടുമാറ്റമുണ്ടായാൽ അത് കൂടുതൽ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കും.

English Summary: Month After Quitting Congress, Gujarat MLA Alpesh Thakor Likely to Join BJP