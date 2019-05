രണ്ട്‌ വിശ്വസ്തരെ വീഴ്ത്തി ബിജെപി തന്ത്രം; പുതിയ സഭയിൽ ചിറകുകളറ്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്സഭയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചിറകുകൾ തകർക്കുക. ബിജെപി മാസങ്ങളായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഈ തന്ത്രം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വലിയ തിരിച്ചടിക്കു പിന്നാലെ, ഇടത്തും വലത്തുമുള്ള ശക്തികൾ കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ രാഹുൽ സഭയിലും നിരായുധനായി.

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിനും മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പേ ബിജെപിയുടെ വാർ റൂമിൽ തയാറാക്കിയ ഈ യുദ്ധപദ്ധതി മുൻകൂട്ടി കാണാനോ തടയാനോ രാഹുലിനോ കോൺഗ്രസിനോ സാധിച്ചില്ല. രാഹുലിന്റെ ഇടം, വലം കൈകളായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയും അഖിലേന്ത്യ മഹിളാ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സുഷ്മിത ദേവും ഇക്കുറി സഭ കാണാതിരിക്കാന്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളുടെ നേരിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണത്തില്‍ ബിജെപി കൃത്യമായ തന്ത്രങ്ങള്‍ മെനഞ്ഞിരുന്നുവെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്.

സൂചിമുന പോലെ കൃത്യതയോടെയാണു ബിജെപി പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. ഭരണപക്ഷത്തിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കുമെതിരെ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുലിനെ എങ്ങനെ മെരുക്കാം എന്നായിരുന്നു ആലോചന. സഭയിലും പുറത്തും മോദിക്കെതിരായ പ്രസംഗങ്ങളുമായി രാഹുൽ അരങ്ങുതകർക്കുന്നു. എവിടെനിന്നാണ് രാഹുൽ ആയുധം സംഭരിക്കുന്നത്? നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടെ രാഹുലിന്റെ കരങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ടുപേരിലാണു ബിജെപിയുടെ നോട്ടമെത്തിയത്. ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയും സുഷ്മിത ദേവും.

2002 മുതൽ മധ്യപ്രദേശിലെ ഗുണയിൽ നിന്നുള്ള എംപിയാണു ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ. യുപിഎ സർക്കാരിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി. എഐസിസി ജനറൽസെക്രട്ടറി. രാഹുൽ സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയും ഊർജസ്വലനുമായ നേതാവ്. അഖിലേന്ത്യ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയായ സുഷ്മിത ദേവ് അസമിലെ സിൽച്ചറിൽനിന്നുള്ള പാർലമെന്റ് അംഗം. രാഹുലിന്റെ അതേ പ്രായമാണ് ഇരുവർക്കും. കളമറിയാനും കരുനീക്കാനും ജാഗരൂകരായി ഇരുവരും നിലകൊണ്ടു. ഈ ത്രിമൂർത്തി സഖ്യത്തെ തകർക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നു ബിജെപി മനസ്സിലാക്കി.



സഭയിൽ രാഹുലിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു സിന്ധ്യയുടെ ഇരിപ്പ്. എൻഡിഎ അംഗങ്ങളുമായി രാഹുൽ സഭയിൽ ശക്തമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ സിന്ധ്യ തൊട്ടടുത്തുണ്ടാവും. ആവശ്യമായ രേഖകളും കടലാസുകളും രാഹുലിന്റെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കും. 2014ൽ മോദി തരംഗത്തിലും കടപുഴകാതെ നിന്നതാണു സിന്ധ്യയുടെ ബലം. അന്നേ കരുതിവച്ചതാണ് ഗുണയിൽ സിന്ധ്യയ്ക്കെതിരെയുള്ള കരുക്കൾ. രാഹുൽ ശക്തനാവുക കൂടി ചെയ്തതോടെ സിന്ധ്യയെന്ന ചിറക് അരിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാരംഭിച്ചു. വലിയ തോതിൽ നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും ഗുണയിലേക്കു ബിജെപി നിയോഗിച്ചു.



ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ തോൽവിക്കായി ബിജെപി മനഃപൂർവം ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പരാതിപ്പെടുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി, യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരപ്രചാരകർ പലവട്ടം ഗുണയിലെത്തി. പതിറ്റാണ്ടുകളായി സിന്ധ്യ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കൈവശം വച്ചിരുന്ന ഗുണ ഇത്തവണ കുടുംബത്തിനു പുറത്തേക്കു പോയി. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി കൃഷ്ണ പാൽ സിങ് യാദവ് 1.25 ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടുകൾക്കു സിന്ധ്യയെ തോൽപിച്ചു. ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ പിതാവ് മാധവറാവു സിന്ധ്യ (കോൺഗ്രസ്), മാധവറാവുവിന്റെ മാതാവ് രാജമാത വിജയരാജ സിന്ധ്യ (കോൺഗ്രസ്, സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി, ബിജെപി) എന്നിവരാണു കൂടുതൽ തവണ ഇവിടെ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത്.



സുഷ്മിത ദേവിയുടെ കാര്യത്തിലും ബിജെപി ഈ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തി. നോട്ടുനിരോധനം, റഫാൽ വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും മോദിക്കുമെതിരെ സഭയിൽ നേരിട്ടു പോരാട്ടം നയിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ വനിതാ നേതാവ്. രാഹുലിനു ശക്തി പകർന്ന് ‘പ്രധാനമന്ത്രി ജവാബ് ദോ, ജവാബ് ദോ’ (പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറയുക) എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി സുഷ്മിതയുടെ ശബ്ദം സഭയിൽ മുഴങ്ങി. ഈ പോരാട്ടവീര്യത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായിരുന്നു മഹിള കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം. സുഷ്മിതയുടെ വഴിമുടക്കാൻ സിൽച്ചർ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ജനുവരിയിലും മാർച്ചിലും എത്തി. പാർട്ടി തന്ത്രജ്ഞൻ ഹിമാന്ത ബിശ്വ ശർമയെ സിൽച്ചറിന്റെ പ്രത്യേക മേൽനോട്ടം എൽപിച്ചു.



കശ്മീരിന്റെ ചുമതലയുള്ള ബിജെപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി റാം മാധവ് വോട്ടെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുമ്പുള്ള രണ്ടു ദിവസം സിൽച്ചറിൽ ക്യാംപ് ചെയ്തു തന്ത്രങ്ങളൊരുക്കി. ബിജെപി നേതാക്കളുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള വരവും പ്രചാരണവും സുഷ്മിതയുടെ പരാജയത്തിൽ കലാശിച്ചു. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി രാജ്ദീപ് റോയ് 80,000 ലേറെ വോട്ടുകൾക്കാണു സുഷ്മിതയെ തോൽപിച്ചത്. ഈ രണ്ടു പേരുടെയും തോൽവി രാഹുലിനെ സഭയിൽ വലിയ പ്രയാസത്തിലാക്കുമെന്നു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ സഭാനേതാവായിരുന്നയാളും യുപിഎ അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസ്തനുമായ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയുടെ (ഗുൽബർഗ, കർണാടക) തോൽവിയും കോൺഗ്രസിനു ക്ഷീണമുണ്ടാക്കും.



English Summary: How BJP’s ruthless election strategy left Rahul Gandhi disarmed in the new Lok Sabha