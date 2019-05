ഉച്ചഭക്ഷണമില്ല; ജയിലിൽ മിണ്ടാട്ടമില്ല: തോൽവിയിൽ മനം നൊന്ത് ലാലുപ്രസാദ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി നേരിട്ട തോൽവിയിൽ ആർജെഡി നേതാവ് ലാലുപ്രസാദ് യാദവ് വിഷമത്തിലെന്നു റിപ്പോർട്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലം വന്നതുമുതൽ അദ്ദേഹം ദുഃഖിതനാണെന്നു ജയിൽ അധികൃതർ പറഞ്ഞതായി ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ സമയവും മൗനിയാണെന്നും ഉച്ചഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാറില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.



ഇദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരും വിഷമസന്ധിയിലാണ്. മൂന്നു നേരം ഇന്‍സുലിൻ കുത്തി വയ്ക്കേണ്ട ആളാണ്. ഭക്ഷണം ക്രമം തെറ്റിയ സാഹചര്യത്തിൽ മരുന്നിന്റെ ഡോസ് ക്രമീകരിക്കാനാകാത്തതാണ് ഇവരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്നത്. ബിഹാറിലെ ആകെയുള്ള 40 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ 39 ഉം നേടിയാണ് ബിജെപി നേട്ടം കൊ‌യ്തത്. ഇതാദ്യമായാണ് ആർജെഡിയുടെ ഒറ്റ അംഗം പോലും സഭയിലെത്താത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നത്.

English Summary: Lalu Yadav Relents, Has Lunch After 2 Days Following Poll Shocker