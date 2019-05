മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലേക്ക് സച്ചിനും സിന്ധ്യയും? പൊളിച്ചെഴുത്തിനു കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ആറു മാസം മുൻപ് നടന്ന നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാന ഭരണം നേടിയിട്ടും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമ്പൂർണ പരാജയം നേരിട്ട രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഭരണമാറ്റത്തിനുസാധ്യത. 25 സീറ്റുകൾ ഉള്ള രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു സീറ്റ് പോലും വിജയിക്കാനാവാത്ത കോണ്‍ഗ്രസ്, മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിനെ മാറ്റാനാണു സാധ്യത. ഗെലോട്ടിനു പകരം യുവനേതാവും പിസിസി അധ്യക്ഷനും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി നിയമിച്ചേക്കുമെന്നാണ് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.



29 സീറ്റുള്ള മാധ്യപ്രദേശിലും സമാനരീതിയിലാണു കോൺഗ്രസിന്റെ തകർച്ച. ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി കമൽ നാഥിന്റെ മകൻ നകുൽ നാഥ് മാത്രമാണ് വിജയിച്ചത്. മധ്യപ്രദേശിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായ കമൽനാഥിനു പകരം കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെയും പരിഗണിച്ചേക്കും. എന്നാൽ, ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായ ഗുണ മണ്ഡലത്തിൽ തോറ്റതു സിന്ധ്യയ്ക്കു തിരിച്ചടിയാണ്.



ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സെമിഫൈനൽ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച ഡിസംബറിൽ ഹിന്ദി ഹൃദയ ഭൂമിയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും കോൺഗ്രസ് അധികാരം പിടിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിനായി അവകാശവാദമുന്നയിച്ചവരാണു സച്ചിനും സിന്ധ്യയും. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ വൻ ചർച്ചയായ അധികാരത്തർക്കത്തിനൊടുവിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ ഗെലോട്ടിനും കമൽനാഥിനും അവസരം നൽകാൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.



ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച ഫലമുണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ നിന്നു നീക്കാൻ മടിക്കില്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ തീരുമാനം. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പാർട്ടി ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടതോടെ, അധികാര മാറ്റത്തിനുള്ള ആവശ്യം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമാകും.



English Summary: After colossal defeat in Rajasthan and MP, Pilot and Scindia likely to be made CMs