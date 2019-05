മണിച്ചേട്ടനൊപ്പം അന്ന് വേദിയിൽ പാടി; ആ പാട്ടുകൾ പാടി വോട്ട് നേടി

കൊച്ചി∙ ആലത്തൂരിൽ മിന്നും വിജയം കൈവരിച്ചാണ് രമ്യ ഹരിദാസ് സിറ്റിങ് എംപിയായ പി.കെ.ബിജുവിനെ തോൽപിച്ചത്. സ്ഥാനാർഥിയായതു മുതൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ താരമായിരുന്നു രമ്യ. പാട്ടുപാടിയും ജനങ്ങളോട് നേരിട്ടു സംവദിച്ചുമെല്ലാം പ്രചാരണം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ആലത്തൂരിന്റെ ‘പെങ്ങളൂട്ടി’ എന്ന് വിളിച്ച് പൊതുജനങ്ങളില്‍ വലിയൊരു വിഭാഗവും വരെ രമ്യയോടൊപ്പം നിന്നു. തന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും വഴികളും രമ്യ മനോരമ ന്യൂസ് ‘നേരെ ചൊവ്വേ’യിൽ വിശദീകരിച്ചു.



‘‘ഒരു ദിവസം ആലത്തൂരിൽ 69 സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രചാരണത്തിനെത്തുമായിരുന്നു. അപ്പോഴെല്ലാം ആലത്തൂരുകാർ പാടാനും പറയും. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കേണ്ടത് ഒരാളുടെ പാട്ടാണ് കലാഭവൻ മണിയുടെ പാട്ട്..’എന്റെ ജീവിതത്തോടും സാഹചര്യങ്ങളോടും ഏറെ സാമ്യമുണ്ട് മണിച്ചേട്ടന്റെ ജീവിതവും. അദ്ദേഹം പാടിയ പാട്ടുകളിലെല്ലാം ആ ജീവിതവും വെളിവാകുന്നതാണ്. ആ പാട്ടുകൾ പാടിയാണ് ഞാൻ വോട്ടുനേടിയതും. ഇപ്പോഴും ഇത്രത്തോളം ജനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാട്ടുകാരനും പാട്ടുകളുമാണ് മണിച്ചേട്ടൻ ബാക്കി വച്ചത്.’’ – രമ്യ പറഞ്ഞു.



‘മിന്നാമിനുങ്ങേ..’ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ആലത്തൂരുകാർ പാടിച്ചത്. അതിലെ വരികൾ എന്റെ ജീവിതവുമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. വന്നവഴി മറക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരുവേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് പാടാനുള്ള ഭാഗ്യവും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രമ്യ പറഞ്ഞു.



സാധാരണ സ്ത്രീകൾ സ്ഥാനാർഥികളാകുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിന്തുണ കുറവാണ്. എന്നാൽ, തന്നെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളും വീട്ടമ്മമാരുമാണ് .ആലത്തൂരിൽ കൂടെ നടന്നുപോകുമ്പോൾ ആദ്യം ‘രമ്യേ’ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ചേച്ചിയായിരിക്കും.

ഒരിക്കൽ പ്രചാരണത്തിനു പോകുമ്പോൾ വണ്ടി തടഞ്ഞുനിർത്തി ഒരു അമ്മൂമ്മ ഓടിവന്നു. ഒരു വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ചക്കപ്പുഴുക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു അവർ. രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയതല്ലേ? ക്ഷീണം കാണും, ഇത് കഴിച്ചിട്ടുപോയാൽ മതി എന്നാണ് തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്കു പോകുന്ന ആ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞത്.



ആലത്തൂരുകാരുടെ സ്നേഹം അത്രയ്ക്കാണ്. ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ തനിക്ക് കിട്ടിയ ഓണറേറിയത്തില്‍ നിന്ന് ആറ് ജോടി ഡ്രസ് വാങ്ങി തന്നു. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എന്നതിലുപരി ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് പണം ലഭിച്ചത്. ഒരമ്മ തനിക്കു ലഭിച്ച പെൻഷനിൽ നിന്ന് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിലേക്ക് പണം നൽകി. അത്കൂടാതെ മോൾക്ക് ഡ്രസാണോ ഇല്ലാത്തത് എങ്കിൽ അതും വാങ്ങിത്തരാം എന്നും പറഞ്ഞു.



കയ്യിലൊന്നുമില്ലാതെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി സ്ഥാനാർഥിയാകുന്നത്. ഒരു പോസ്റ്റർ അടിക്കാൻ പോലും എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് എല്ലാവരും സഹായിച്ചു. തികഞ്ഞ ദൈവവിശ്വാസിയാണ്. അമ്മൂമ്മയാണ് നാമം ചൊല്ലാനാക്കെ പഠിപ്പിച്ചത്. അത് കൊണ്ടാണ് ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന നിലപാടെടുത്തത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും. അതും നടക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കുമായിരുന്നു മുൻഗണന നൽകിയിരുന്നത്, ആ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹത്തിന് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിനായി ഒരു സമയം മാറ്റി വയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുമില്ല.

കുടുംബം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ജനങ്ങളോട് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന രമ്യയെ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാൾ വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തേയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടി മുന്നോട്ടു പോകും. – രമ്യ ഹരിദാസ് പറഞ്ഞു.

