സ്ഫോടനത്തിന് ഐഎസ്ഐ ഒരുങ്ങുന്നതായി രഹസ്യവിവരം; പഠാൻകോട്ടിൽ അതീവജാഗ്രത

ചണ്ഡിഗഡ് ∙ പാക്കിസ്ഥാൻ ചാരസംഘടന ഐഎസ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിവരത്തെതുടർന്നു പഞ്ചാബിലെ പഠാൻകോട്ടിൽ അതീവസുരക്ഷ. പഠാൻകോട്ട് കന്റോൺമെന്റ് സ്റ്റേഷൻ, ജങ്ഷൻ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ റെയിൽവേ ജാഗ്രതാനിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ആളുകൾ കൂടിനിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലും പാർക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും നിരന്തരം പരിശോധന നടത്താൻ നിർദേശമുണ്ട്. രണ്ടു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ പരിസരത്തും അനാഥമായി കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ പരിശോധിക്കും.



കന്റോൺമെന്റ് സ്റ്റേഷനും 2016 ജനുവരിയിൽ പാക്ക് ഭീകരർ ആക്രമിച്ച പഠാൻകോട്ട് സൈനിക കേന്ദ്രവും തമ്മിൽ രണ്ടു കിലോമീറ്റർ ദൂരമേയുള്ളൂ. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവിടെയുൾപ്പെടെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു. അന്നത്തെ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ഏഴ് സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. നാലുദിവസം നീണ്ട ഓപ്പറേഷനൊടുവിൽ ആറു ഭീകരരെ സേന വധിച്ചിരുന്നു.



