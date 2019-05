കൊൽക്കത്ത∙ ലോക്സഭാ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വനിതകള്‍ക്ക് 41% സീറ്റ് നീക്കിവച്ചാണു തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചത്. പ്രഫ. സുഗത ബോസ് ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ച് സിറ്റിങ് എംപിമാര്‍ക്ക് സീറ്റു നിഷേധിച്ചതും വാർത്തയായി. സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയില്‍ വനിതകള്‍ക്കു 33 ശതമാനം നീക്കിവയ്‍ക്കുമെന്ന ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെഡി അധ്യക്ഷനുമായ നവീന്‍ പട്‌നായിക്കിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് മമത ബാനർജിയുടെ തീരുമാനവും.

സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ തൃണമൂല്‍ ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ച 42 സ്ഥാനാര്‍ഥികളില്‍ 17 പേരും വനിതകളായിരുന്നു. ഇതിൽ ഇത്തവണ ലോക്‌സഭയിലേക്കു ജയിച്ചു കയറിയ വനിതകളിൽ ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട രണ്ടു പേരുകളാണു ബംഗാളി സിനിമാതാരങ്ങളായ മിമി ചക്രവര്‍ത്തി, നുസ്രത്ത് ജഹാൻ എന്നിവരുടേത്. സ്ഥാനാർഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ച അന്നു മുതൽ കടുത്ത ലൈംഗിക അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കാണ് ഇരുവരും വിധേയരായത്.



സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു നേരിട്ടും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും വ്യാപകമായി ലൈംഗികാധിക്ഷേപങ്ങളുണ്ടായി. മിമിയും നുസ്രത്ത് ജഹാനും ഒരുമിച്ചു നൃത്തം ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ട് ‘നിങ്ങൾ മേൽവസ്ത്രം ഊരി നൃത്തം ചെയ്‌താലും ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്നാണ്’ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ എതിരാളികൾ കുറിച്ചിട്ടത്.

മിമി ചക്രവർത്തി, നുസ്രത്ത് ജഹാൻ

ബംഗാളി നടന്‍ ദീപക് അധികാരിയും കഴിഞ്ഞ രണ്ടുതവണയായി ഘടല്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നു തൃണമൂല്‍ ടിക്കറ്റില്‍ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ദീപക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആക്രമണത്തിനു വിധേയനാകുന്നില്ലെന്ന് ഒരിക്കല്‍ മാധ്യമങ്ങൾ ഇരുവരോടും ചോദിച്ചു– ‘അദ്ദേഹമൊരു പുരുഷനായതുകൊണ്ട്’ എന്നായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും മറുപടി.

സൽവാർ ധരിച്ചു പ്രചാരണത്തിനെത്തിയ മിമിക്ക് വൻ അധിക്ഷേപമാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ നിന്നു നേരിടേണ്ടി വന്നത്. പിന്നിടങ്ങോട്ട് ജീൻസ് ധരിച്ചായി പ്രചാരണം. ‘സല്‍വാറുടുത്തു വന്നാലും സാരിയുടുത്തു വന്നാലും ഞാന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. പക്ഷേ ജീന്‍സിട്ടു വന്നാലുടന്‍ ഞാന്‍ വേറൊരു വ്യക്തിയാകുമോ ? എന്ന മിമിയുടെ ചോദ്യം വൈറലാവുകയും ചെയ്തു.



തൃണമൂലിന്റെ കുത്തക മണ്ഡലങ്ങളായിരുന്ന ജാദവ്പുരിൽ നിന്നും ബസീര്‍ഹട്ടിൽ നിന്നുമാണ് യഥാക്രമം ഇരുവരും മത്സരിച്ചത്. ജാദവ്പുരിൽ നിന്ന് 2.95 ലക്ഷം വോട്ടുകള്‍ക്കായിരുന്നു മിമിയുടെ ജയം. ബസീർഹട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നരലക്ഷം വോട്ടുകൾക്ക് നുസ്രത്ത് ജഹാന്റെ ആധികാരിക ജയം. 2014 ലെ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 1.30 ലക്ഷം വോട്ടുകള്‍ക്കു താഴെ മാത്രം ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഇരുവരും ജയിച്ചത്. ഇത്തവണ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവുമധികം ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് നുസ്രത്ത് ജഹാന്‍. മിമി അഞ്ചാമത്തെയും.

