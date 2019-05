ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുകയാണെന്ന തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാനും പുതിയ നേതാവിനെ കണ്ടെത്താനുമായി ഈയാഴ്ച തന്നെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി ചേരുമെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തീരുമാനം മാറ്റണമെന്നു മുതിർന്ന നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും രാഹുൽ ഉറച്ചുതന്നെയാണെന്നാണു വിവരം.

കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുൾപ്പെടെ 17 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് വട്ടപ്പൂജ്യമായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച നടന്ന പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിലാണു രാഹുൽ രാജിസന്നദ്ധത അറിയിച്ചത്. മാതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയെയോ സഹോദരി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയോ പകരം നിയോഗിക്കരുതെന്നും നിർദേശിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം കൂടുതൽ കാലവും കോൺഗ്രസിന്റെ തലപ്പത്തു നെഹ്റു– ഗാന്ധി കുടുംബത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വധത്തെതുടർന്ന് സീതാറാം കേസരി പ്രസിഡന്റായെങ്കിലും പ്രവർത്തനം സുഖകരമായില്ല.



അധ്യക്ഷ പദവിയൊഴിയുകയാണെന്നും കോൺഗ്രസിനു പുതിയ നേതൃത്വം അനിവാര്യമാണെന്നുമാണു രാഹുലിന്റെ നിലപാട്. തന്റെ പിൻഗാമിയെ കണ്ടെത്താൻ മുതിർന്ന നേതാവ് അഹമ്മദ് പട്ടേൽ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ എന്നിവരെ രാഹുൽ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി അഭ്യൂഹമുയർന്നെങ്കിലും ഇക്കാര്യം വേണുഗോപാൽ നിഷേധിച്ചു. രാഹുലിന്റെ രാജിസന്നദ്ധത ഒറ്റക്കെട്ടായി തള്ളി എന്നാണു പാർട്ടിയുടെ ഒൗദ്യോഗിക വിശദീകരണം. എങ്കിലും കോൺഗ്രസ് നേതൃനിരയിൽ പ്രതിസന്ധി ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.



രാഹുലിനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ സോണിയ, പ്രിയങ്ക എന്നിവർ ഇടപെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണു പാർട്ടി. അതേസമയം, തീരുമാനത്തിൽ രാഹുൽ ഉറച്ചുനിന്നാൽ, ബലമായി മനസ്സുമാറ്റേണ്ടെന്ന നിലപാടിലാണു സോണിയ. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവാഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ചര‍മവാർഷിക ദിനമായ തിങ്കളാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധിസ്ഥലമായ ശാന്തിവനത്തിൽ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിനെത്തിയ രാഹുലിനെ കണ്ട നേതാക്കൾ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം മൗനം തുടർന്നു.



നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിനു പുറത്തു നിന്നൊരാൾ അധ്യക്ഷനായാൽ, കോൺഗ്രസ് തകരുമെന്നു നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിൽ രാഹുൽ പതിവു തെറ്റിച്ചതും ചർച്ചയായി. യോഗം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളെ യാത്രയാക്കുന്ന പതിവു വിട്ട് രാഹുൽ മുറിയിൽനിന്ന് തിടുക്കത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു. അധ്യക്ഷ പദവിയൊഴിയാനുള്ള തന്റെ തീരുമാനത്തെ പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി എതിർത്തതിലുള്ള അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചായിരുന്നു ‌ഇറങ്ങിപ്പോക്ക്.



അതേസമയം, സംഘടനാ കാര്യങ്ങളിൽ രാഹുലിനെ സഹായിക്കാൻ വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവികൾ സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന ആശയമാണു പാർട്ടി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. രാഹുലിനു രാജ്യത്തുടനീളം പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി, പ്രാദേശിക തലത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉപനേതാക്കളെ നിയോഗിക്കുന്നതാണു പരിഗണനയിൽ. ഇക്കാര്യത്തിൽ രാഹുൽ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രചാരണത്തിനിടെ ജില്ലാ ഘടകങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കു വരെ തന്നെ വലിച്ചിഴച്ചുവെന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം രാഹുൽ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.



