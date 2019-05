ഇന്ത്യൻ ആകാശത്ത് ഇസ്രയേൽ മിസൈൽ കരുത്ത്; തച്ചുതകർക്കാൻ ഐ–ഡെർബി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയുടെ ആകാശക്കോട്ട കാക്കാൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് ഇസ്രയേൽ കരുത്ത്. വ്യോമസേന യുദ്ധമുന്നണിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുഖോയ്–30 പോർവിമാനത്തിൽ ഇസ്രയേലി ഡെർബി (ഐ–ഡെർബി) എയർ ടു എയർ മിസൈലുകൾ ഘടിപ്പിച്ചാണു ശക്തമാക്കുക. രണ്ടു വർഷത്തിനകം ഇസ്രയേൽ ഡെർബിയുടെ കരുത്ത് സുഖോയ്–30ന് ലഭിക്കുമെന്നു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

നിലവിൽ സ്പൈഡർ (കരയിൽനിന്നു വായുവിലേക്ക്) സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മിസൈലുകളെ സുഖോയ് 30 പോർവിമാനവുമായി സംയോജിപ്പിക്കലാണു നടക്കുന്നതെന്നു വ്യോമസേനാ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഫെബ്രുവരി 26ന് ബാലാക്കോട്ടിലെ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരക്യാംപുകൾ ഇന്ത്യൻ സേന തകർത്തിരുന്നു. ഇതിനു തിരിച്ചടിയായി അതിർത്തിയിൽ പാക്ക് പ്രകോപനമുണ്ടാവുകയും ഇന്ത്യ അവരെ തുരത്തുകയും ചെയ്തു.



നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കു സമീപം 24 പോർവിമാനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെയാണു (അഡ്വാൻസ്ഡ് മീഡിയം റേഞ്ച് എയർ ടു എയർ മിസൈൽസ്– അംറാം) പാക്കിസ്ഥാൻ തിരിച്ചടിക്കു തയാറാക്കി നിർത്തിയത്. രജൗറി സെക്ടറിലെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഉന്നം വച്ചാണ് ഇവ സ്ഥാപിച്ചത്. രണ്ടു സുഖോയ്–30 ഉൾപ്പെടെ വ്യോമസേനയുടെ എട്ട് യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണു പാക്ക് തന്ത്രം മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി പ്രതിരോധിച്ചത്.



അംറാം ആക്രമണത്തിൽനിന്നു സുഖോയ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഒഴിഞ്ഞുമാറി രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ശക്തിയായി തിരിച്ചടിക്കാനായില്ല. പാക്ക് വിമാനങ്ങളോട് എതിരിടാൻ തക്ക ശേഷിയില്ലാത്ത റഷ്യൻ നിർമിത ആർ–77 മിസൈലുകളാണു കൈവശമുള്ളത് എന്നതും ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ നിരാശരാക്കി. 80 കിലോമീറ്ററിൽ അധികം ദൂരെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഉന്നമിടാൻ ഈ മിസൈലിനു സാധിക്കില്ല. ഈ അനുഭവ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഐ–ഡെർബിയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് വ്യോമസേന അന്വേഷിച്ചത്.



2015ലെ പാരിസ് എയർ ഷോയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഐ–ഡെർബി സേനയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുമെന്നാണു നിഗമനം. ഇന്ത്യൻ നേവിയിലെ സീ ഹാരിയർ പോർവിമാനം, തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച തേജസ് യുദ്ധവിമാനം, വ്യോമസേനയുടെ സ്പൈഡർ സംവിധാനം എന്നിവയിലെല്ലാം ഐ–ഡെർബി ഉപയോഗിക്കുന്നു. റഷ്യൻ മിസൈലുകളിൽ പലതും കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതാണെന്നും അവയ്ക്കു ഐ–ഡെർബി പകരമാകുമെന്നും സേനാവൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.



നിലവിൽ ഏറ്റവും ആധുനികമായ മിസൈലുകളിലൊന്നാണ് ഐ–ഡെർബി. ഭാരം കുറവ്, പ്രയോഗത്തിലെ കൃത്യത, 100 കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാവുന്ന ശേഷി എന്നിവ ഐ–ഡെർബിയുടെ സവിശേഷതകളാണ്. സുഖോയ് 30 വിമാനങ്ങളെ യൂറോപ്യൻ എംബിഡിഎയുടെ ആധുനിക ഹ്രസ്വദൂര എയർ ടു എയർ മിസൈലായ അസ്രാം ഉപയോഗിച്ചും വിപുലപ്പെടുത്താനാണു സേനയുടെ തീരുമാനം.



English Summary: Outgunned By Pak F-16s, IAF Plans To Re-Arm Its Sukhois With Israeli Missiles