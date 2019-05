രാജ്യസഭയിലെ വെല്ലുവിളിയും മങ്ങുന്നു; രണ്ടാമൂഴത്തിൽ അതിശക്തനായി മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ 2014ൽ അധികാരത്തിലേറിയ ഒന്നാം നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ ‘അതിവേഗ’ത്തിനു ചെറുതായെങ്കിലും ബ്രേക്കിട്ടതു രാജ്യസഭയായിരുന്നു. 2019ൽ ആധികാരിക വിജയത്തോടെ വീണ്ടും മോദി ഭരണമേൽക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രേക്ക് ചതിക്കുമെന്ന ആധിയില്ല. അടുത്ത വർഷം രാജ്യസഭയിൽ തനിച്ചു ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുമെന്നു ബിജെപിയും എൻഡിഎയും കണക്കുകൂട്ടുന്നു. സ്വന്തം നിയമനിർമാണ അജൻഡ നിർണയിക്കാൻ ബിജെപിക്ക് 4 വർഷം ലഭിക്കുമെന്നു ചുരുക്കം.

245 ആണ് രാജ്യസഭയിലെ ആകെ അംഗബലം. നിലവിൽ ദേശീയ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് (എൻഡിഎ) 102 എംപിമാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ ബിജെപി 73, അണ്ണാ ഡിഎംകെ 13, ജെഡിയു 6, ശിവസേന 3, ശിരോമണി അകാലിദൾ 3, ആർപിഐ– 1, മറ്റുള്ളവർ 3. യുപിഎയ്ക്ക് 65 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതിൽ കോൺഗ്രസ് 50, ആർജെഡി 5, എൻസിപി 4, ഡിഎംകെ 4, ജെഡിഎസ് 1, മുസ്‌‍ലിം ലീഗ് 1.



ഇരു മുന്നണികളിലും ഉൾപ്പെടാത്തവരായി 73 പേരുണ്ട്. ഇതിൽ എസ്പിയും തൃണമൂലുമാണ് മുന്നിൽ– 13 സീറ്റ് വീതം. ബിജെഡി 9, ടിആർഎസ് 6, ടിഡിപി 6, സിപിഎം 5, ബിഎസ്പി 4, എഎപി 3, സിപിഐ 2, വൈഎസ്ആർസിപി 2, പിഡിപി 2, മറ്റുള്ളവർ 8 എന്നിങ്ങനെയാണ് അംഗബലം. ഭൂരിപക്ഷത്തിനു വേണ്ടത് 123 എംപിമാർ. 2019ൽ 10, 2020ൽ 72 സീറ്റുകളിലും ഒഴിവു വരും. 72ൽ 55 സീറ്റിൽ ഏപ്രിലിലും 5 എണ്ണം ജൂണിലും ഒരെണ്ണം ജൂലൈയിലും 11 എണ്ണം നവംബറിലുമാണ് ഒഴിവു വരിക.



മഹാരാഷ്ട്ര, ഹരിയാന, ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎ സർക്കാരുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ഇവിടങ്ങളിലെ ലോക്സഭാ ഫലം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഒഡിഷ, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയങ്ങളാണ് 2020 നവംബർ വരെ ബിജെപിക്കു രാജ്യസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുന്നതിനു തടസ്സമാകുന്നത്.



മുത്തലാഖ് ബിൽ, പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ലോക്സഭ പാസാക്കിയെങ്കിലും രാജ്യസഭയിൽ തടഞ്ഞുനിന്നു. രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന് ഇതുൾപ്പെടെ പുതിയ നയ–നിയമ നിർമാണങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷം മുതൽ രാജ്യസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദത്തെയും കേൾക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാകും സ്ഥിതി. രണ്ടാമൂഴത്തിൽ ബിജെപിക്ക് മാത്രം 303 സീറ്റുണ്ട്. എൻഡിഎയ്ക്ക് 353 ഉം. കോൺഗ്രസിനു വർധിപ്പിക്കാനായത് 8 സീറ്റ് മാത്രം; ആകെ കിട്ടിയത് 52. യുപിഎയുടെ സമ്പാദ്യം 91 സീറ്റ്.



മുൻപ്രധാനമന്ത്രിമാരായ മൻമോഹൻ സിങ്, എച്ച്.ഡി.ദേവെഗൗഡ എന്നിവരെ ഈ ഭരണകാലയളവിൽ പാർലമെന്റിനു നഷ്ടമായേക്കും. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയമാണു ദേവെഗൗഡയ്ക്കു വില്ലനായത്. കാലാവധി തീരുന്നതാണു മൻമോഹനു തടസ്സം. അസമിൽനിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമായ മൻമോഹനെ തുടർന്നും അവിടെനിന്നയക്കാൻ കോൺഗ്രസിനു സാധിക്കില്ല. ലോക്സഭയിൽ വമ്പൻ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മോദി സർക്കാരിനെ രാജ്യസഭയിൽ എത്തുമ്പോൾ തടയുകയെന്ന രാഷ്ട്രീയ മേൽക്കയ്യും കോൺഗ്രസിനു നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്.

English Summary: BJP led NDA likely to get Rajya Sabha majority by November 2020, Narendra Modi Government