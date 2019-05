തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 'ശബരിമല' ബാധിച്ചു: തോൽവി വിലയിരുത്തി സിപിഎം റിപ്പോർട്ട്

പത്തനംതിട്ട∙ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ശബരിമല വിഷയം ബാധിച്ചുവെന്നു സിപിഎം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്നാല്‍ അതിനെ ഒരുപരിധിവരെ പ്രതിരോധിക്കാനായെന്നും റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച കണക്കുകള്‍ ജില്ലാ ഘടകം സംസ്ഥാന ഘടകത്തിനു കൈമാറും. പൂഞ്ഞാര്‍, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മേഖലകളിലുണ്ടായ തിരിച്ചടിയാണു പരാജയത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചതെന്നും പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തല്‍.



ശബരിമല വിഷയം ഏറ്റവുംകൂടുതല്‍ ബാധിക്കേണ്ട മണ്ഡലമായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട. എന്നാല്‍ ചിട്ടായായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ അവയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ആയെന്ന പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലിലാണ് ജില്ലാ കമ്മറ്റി. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ യുഡിഎഫുമായി 16,000ത്തില്‍പരം വോട്ടിന്റെ കുറവുമാത്രമേ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളു.

അഞ്ചുനിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ അടൂരില്‍ മാത്രമേ ഒന്നാമതെത്തിയുള്ളുവെങ്കിലും മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ആനുപാതികമായി വോട്ടുനേടാന്‍ ആയി. എന്നാല്‍ പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമായ പൂഞ്ഞാര്‍, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിക്കുണ്ടായ തിരിച്ചടിയാണു പരാജയത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചത്. ഈമേഖലകളില്‍ ഉണ്ടായ ഉയര്‍ന്ന പോളിങ് യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായി.



ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ആര്‍എസ്എസിന്റെ ദുഷ്പ്രചരണങ്ങളില്‍ വീണു.താഴെത്തട്ടു മുതലുള്ള വോട്ടുകണക്കുകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണു പ്രാഥമികറിപ്പോര്‍ട്ട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ചപ്രാഥമിക റിപ്പോര്‍ട്ട് ജില്ലാകമ്മറ്റികളോടു സംസ്ഥാന സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

