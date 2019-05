ബെംഗളൂരു∙ കര്‍ണാടകയിൽ കോണ്‍‌ഗ്രസ്– ജനതാദള്‍ സഖ്യസര്‍ക്കാര്‍ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയില്‍. വിമതപക്ഷത്തുളള രണ്ട് എംഎല്‍എമാര്‍ ബിജെപി നേതാക്കളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെ തുടര്‍ന്നു സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലനില്‍പ് ഉറപ്പുവരുത്താനായി കോണ്‍ഗ്രസ് ഊര്‍ജിത ശ്രമം തുടങ്ങി. എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാലും ഗുലാം നബി ആസാദും ബെംഗളൂരുവിലെത്തി ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടങ്ങി.

ഇന്നു ചേരുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നിയമസഭ കക്ഷി യോഗത്തില്‍ ഇരുനേതാക്കളും പങ്കെടുക്കും. വിമതര്‍ക്കു മന്ത്രിസ്ഥാനമുള്‍പെടെ നല്‍കി അനുനയിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമം. എന്നാല്‍ വിമതര്‍ക്കു സ്ഥാനങ്ങള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതോടെ കൂടുതല്‍ എംഎല്‍എമാര്‍ പദവികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയതും കോണ്‍ഗ്രസിനു തലവേദനയായി. വിമത എംഎല്‍എമാരായ രമേശ് ജാര്‍ക്കോളി, സുധാകര്‍ എന്നിവരാണ് എസ്.എം കൃഷ്ണയുടെ വീട്ടില്‍ വച്ച് ബിജെപി നേതാക്കളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയത്.

English Summary: KC Venugopal hold meetings with party leaders, MLAs in Karnataka amid reports of rift