‘ഭിന്നിപ്പിന്റെ നേതാവല്ല; മോദി ഇന്ത്യക്കാരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു’:നിലപാട് മാറ്റി ടൈം മാഗസിൻ

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഭിന്നിപ്പിന്റെ നേതാവെന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് കവർ സ്റ്റോറി ചെയ്ത ടൈം മാഗസിൻ നിലപാട് മാറ്റി. ദശാബ്ദത്തിൽ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്കും കഴിയാത്ത വിധം മോദി ഇന്ത്യയെ ഒന്നിപ്പിച്ചു നിര്‍ത്തുന്നു എന്ന ശീർഷകത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലാണ് നിലപാട് മാറ്റം.

ഭിന്നിപ്പിന്റെ നേതാവെന്നു സങ്കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് അധികാരം നിലനിർത്തുകയും ജനപിന്തുണ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന ചോദ്യവും ലേഖനം മുന്നോട്ടു വയ്‌ക്കുന്നു. വർഗ വിഭജനം എന്ന ഇന്ത്യയുടെ വലിയ തെറ്റിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് മോദിയുടെ ജനപിന്തുണ വർധിക്കാൻ കാരണമെന്നും ലേഖകൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു.

മനോജ് ലാദ്വ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരെ ഒന്നിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന നേതാവെന്നാണു മോദിക്കു നൽകുന്ന വിശേഷണം. പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽ ജനിച്ച് ഉന്നതിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന മോദി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അധ്വാന വർഗത്തെയാണ്. ഈ ഘടകം തന്നെയാണ് മോദിയെ ഐക്യത്തിന്റെ വക്ത‌ാവായി ഉയർത്തിയതെന്നും ലേഖനം സമർത്ഥിക്കുന്നു.

വിവിധ തട്ടുകളായി വിഭജിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളെ മോദി സമർത്ഥമായി ഒന്നിപ്പിച്ചു. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മോദി ചെയ്‌തതു പോലെ അഞ്ച് ദശാബ്ദത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിലെ സമ്മതിദായകരെ ഇത്രയധികം ഒന്നിപ്പിച്ച നേതാവ് വേറെയില്ലെന്നും ലേഖനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് നരേന്ദ്ര മോദിയെ അതിരൂക്ഷ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടാണ് ടൈം മാഗസfനിൽ ലേഖനം വന്നത്. ഭിന്നിപ്പിന്റെ തലവൻ എന്നാണ് ലേഖനത്തിൽ മോദിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ആതിഷ് തസീറാണ് ലേഖനം എഴുതിയത്. ഇന്ത്യക്കാർ മോദി സർക്കാരിന്റെ കൂടെ 5 വർഷം കൂടി നിൽക്കുമോയെന്ന ചോദ്യവും ലേഖനം ഉയർത്തിയിരുന്നു.

ബ്രസീൽ, ബ്രിട്ടന്‍, യുഎസ്, ഇന്ത്യ എന്നീ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ വളർന്നുവരുന്ന പൊതു ഉടമാ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചാണ് ലേഖനം ചർച്ച ചെയ്‌തത്. വലിയ ജനാധിപത്യത്തിൽനിന്നു പൊതു ഉടമാ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്കു വീഴുന്നതിൽ ഇന്ത്യയാണ് ഒന്നാമതാണെന്നും ലേഖനം പറഞ്ഞു വച്ചു. മോദി ഭരണത്തിൽ പുരോഗമനവാദികൾ, ഇസ്‍ലാം വിശ്വാസികൾ, ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികൾ തുടങ്ങിയവർ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ്. മോദിയുടെ സാമ്പത്തിക അത്ഭുതം നിലവിൽ വരുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. രാജ്യത്ത് മതദേശീയ വാദത്തിന്റെ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായും ആതിഷ് തസീർ എഴുതിയ മുൻ ലേഖനത്തിൽ വിമർശിച്ചിരുന്നു.

