‘ഒഡീഷയുടെ മോദി’യെ നെഞ്ചേറ്റി സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ; ഒരു കുടിലും സൈക്കിളും സ്വന്തം

ഭുവനേശ്വർ∙ 'ഒഡീഷയുടെ മോദി' എന്നാണ് ജനങ്ങള്‍ സ്‌നേഹപൂര്‍വം പ്രതാപ് ചന്ദ്ര സാരംഗിയെ വിളിച്ചത്. ഇട്ടു പുതുമ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നോ രണ്ടോ ജുബയും കുറച്ചു പുസ്‌തകങ്ങളും ഒരു കുടിലും സൈക്കിളുമാണ് പ്രതാപ് ചന്ദ്ര സാരംഗിയുടെ ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യം. ഒഡീഷയിലെ ബാലസോറില്‍ നിന്നും ലോക്‌സഭയിലേക്കാണ് ജനങ്ങൾ സാരംഗിയെ വണ്ടി കയറ്റിയത്. ബിജെഡിയുടെ കോടീശ്വരനായ സ്ഥാനാർഥി രബീന്ദ്ര ജീനയെ മുട്ടുകുത്തിച്ചത് 12956 വോട്ടുകൾക്ക്. ഒഡീഷയില്‍നിന്ന് ലോക്‌സഭയില്‍ എത്തുന്ന ആദ്യ ബിജെപി എംപിയാണ് സാരംഗി.

സാരംഗിയുടെ വ്യക്‌തി ജീവിതമാണ് ഇപ്പോൾ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ സജീവ ചർച്ചയാകുന്നത്. രണ്ട് തവണ ഒഡീഷ നിയമസഭയില്‍ അംഗമായിരുന്നു പ്രതാപ് ചന്ദ്ര സാരംഗി. അവിവാഹിതനായ ഇദ്ദേഹം അമ്മയ്ക്കൊപ്പമാണ് ഇത്രനാളും ജീവിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അമ്മ മരിച്ചതോടെ ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കായി.

പ്രതാപ് ചന്ദ്ര സാരംഗി.

എന്നാൽ പ്രതാപ് ചന്ദ്രയ്ക്കു സ്വന്തമായി ഒരു വലിയ വിഭാഗം തന്നെ ഒപ്പമുണ്ട്. ആദിവാസികളടങ്ങുന്ന അടിസ്ഥാനവർഗത്തിനു വേണ്ടി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനു വലിയ ജനസമ്മതിയാണ് മണ്ഡലത്തിൽ. ഓട്ടോറിക്ഷയിലും സൈക്കിളിലും നടന്നുമൊക്കെ പ്രചാരണം നടത്തുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പ്രചാരണ സമയത്തും വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു.

നൂറുകണക്കിനു ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം സൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിച്ചു. പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമങ്ങളിലെ കുട്ടികള്‍ക്കായി സമാര്‍ കരാ കേന്ദ്ര എന്ന പേരില്‍ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയത് ജനപ്രീതി വർധിപ്പിച്ചു. രണ്ട് തവണ നീലഗിരിയിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു എംഎൽഎ ആയപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന പേര് സമ്പാദിച്ചു. 2014 ൽ ബാലസോറിൽ നിന്നു ലോക്‌സഭയിലേക്കു മത്സരിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇക്കുറി വിജയം കൂടെയെത്തി.



ഓട്ടോറിഷയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണം നടത്തി ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച സാരംഗിയ്‌ക്ക് എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും ബിജെപി നേതൃത്വം വാഗ്‍ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും നിരസിച്ചു. ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്ത യോഗങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് സാരംഗി ജീപ്പിൽ പ്രചാരണം നടത്തിയത്.

പ്രതാപ് ചന്ദ്ര സാരംഗി പ്രധാന മന്ത്രി മോദിക്കൊപ്പം.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായും അടുത്ത സൗഹൃദം സൂക്ഷിക്കുന്ന നേതാവാണ് സാരംഗി. നരേന്ദ്രമോദി എപ്പോള്‍ ഒഡീഷയില്‍ വന്നാലും സാരംഗിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒരിക്കല്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ വച്ച് സാരംഗിയെ കണ്ട മോദി അടുത്ത് ചെന്ന് ഹസ്തദാനം നൽകുകയും 'പാര്‍ട്ടിയുടെ മികച്ച പോരാളി' എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു.

ഡൽഹിയിലേക്കു പോകാൻ തന്റെ ഓലക്കുടിലിൽ നിന്നും വസ്ത്രങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും പെട്ടിയിൽ എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായി. ചെറുപ്പം മുതലേ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ തൽപരനായിരുന്ന സാരംഗി സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മഠത്തിൽ ചെന്നെങ്കിലും അവിടെയുള്ള മുതിർന്ന സന്യാസിമാർ ഇദ്ദേഹത്തോട് മാതാവിനെ പരിചരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. മടങ്ങി എത്തിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അമ്മയെ പരിചരിച്ചും ആദിവാസി വിഭാഗത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചും മുന്നോട്ടുപോവുകയായിരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം എത്തിനോക്കാതിരുന്ന ബാലസോറിലെ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ നിരവധി സ്കൂളുകളാണ് ഇദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചത്. ആർഎസ്എസിന്റെ സജീവപ്രവർത്തകനായ ഇദ്ദേഹം മദ്യത്തിനും അഴിമതിക്കുമെതിരെ ഒഡീഷയിൽ ഉയരുന്ന ശക്തമായ സ്വരമാണ്.

English Summary:‘Odisha’s Modi’ is making a splash on social media with austere living