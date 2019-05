മേനക ഗാന്ധിക്ക് ഇക്കുറി മന്ത്രിസ്ഥാനമില്ല; ഇടക്കാല സ്പീക്കറാകാൻ സാധ്യത

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന മേനക ഗാന്ധിക്ക് ഇക്കുറി മന്ത്രിസ്ഥാനമില്ല. 62 കാരിയായ മേനക ഇടക്കാല സ്പീക്കറാകുമെന്നു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. മേനകയ്ക്കു പുറമേ ലോക്സഭയിലെ മുതിർന്ന അംഗമായ സന്തോഷ് ഗാങ്‍വറിനെയും താൽക്കാലിക സ്പീക്കറുടെ സ്ഥാനത്തേക്കു പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.



തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുപിയിലെ സുൽത്താൻപൂരിൽനിന്നു നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണു മേനക ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. മേനകയുടെ മകൻ വരുൺ ഗാന്ധി സുൽത്താൻപൂർ അമ്മയ്ക്കായി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. സുൽത്താൻപൂരിനു പകരം വരുണ്‍ പിലിഭിത്തിൽ മൽസരിച്ചു ജയിച്ചു. ആദ്യ മോദി സർക്കാരിൽ വനിതാ– ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു മേനക. നേരത്തേ നാല് സർക്കാരുകളില്‍ മന്ത്രിയായിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Maneka Gandhi To Be Temporary Speaker in Modi Government