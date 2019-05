സാക്ഷിയാകാന്‍ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട എണ്ണായിരം പേര്‍; ചരിത്രത്തിലേക്കു മോദി 2.0

ന്യൂഡൽഹി∙ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രണ്ടാം എന്‍ഡിഎ മന്ത്രിസഭ വൈകിട്ട് 7ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ െചയ്ത് അധികാരമേല്‍ക്കും. രാഷ്ട്രപതിഭവന്‍ അങ്കണത്തിലെ തുറന്ന വേദിയില്‍ നടക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട എണ്ണായിരത്തോളം പേര്‍ സാക്ഷിയാകും.‌ യുപിഎ അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി, കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, മുന്‍പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്, രാജ്യസഭ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് എന്നിവര്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കെത്തും.

ബംഗാള്‍, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ വിട്ടുനില്‍ക്കും. ബംഗാളില്‍ രാഷ്ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ബിജെപി നേതാക്കളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും ക്ഷണമുണ്ട്. എന്‍ഡിഎ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കെത്തും. രജനികാന്ത്, സൈന നെഹ്‍വാള്‍, കരണ്‍ ജോഹര്‍, ഷാരൂഖ് ഖാന്‍, രത്തന്‍ ടാറ്റ, ടി.എസ് കല്യാണരാമന്‍ എന്നിവരും സത്യപ്രതിജ്ഞ കാണാെനത്തും.

ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷായും രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടും. അമിത് ഷായെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിളിപ്പിച്ചു.രാജ്നാഥ് സിങ്, രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ്, നരേന്ദ്ര സിങ് തോമര്‍, അര്‍ജുന്‍ റാം മേഘ്‍വാല്‍, ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍, പ്രകാശ് ജാവഡേക്കര്‍, സദാനന്ദ ഗൗഡ എന്നിവര്‍ മന്ത്രിസഭയില്‍ തുടരും.

സഖ്യകക്ഷികളില്‍ നിന്ന് അനുപ്രിയ പട്ടേല്‍, റാം വിലാസ് പസ്വാന്‍, ഹസിമ്രത് കൗര്‍ ബാദല്‍, അരവിന്ദ് സാവന്ത് എന്നിവര്‍ മന്ത്രിമാരാകും. കേരളത്തിൽ നിന്ന് മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വി. മുരളീധരൻ മന്ത്രിസഭയുടെ ഭാഗമാകും. യുപിയിലെ ബറേലിയില്‍ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗം സന്തോഷ് ഗാങ്‍വാര്‍ പ്രൊടെം സ്പീക്കറാകും. അജിത് ഡോവല്‍ ദേശീയ സുരക്ഷ ഉപദേഷ്ടാവ് സ്ഥാനത്ത് തുടരും.

