ദൗത്യം നിറവേറ്റും; ചടങ്ങിനു വരാത്ത പിണറായി അപമാനം: തുറന്നടിച്ച് വി.മുരളീധരന്‍

ന്യൂഡൽഹി∙ പാര്‍ട്ടി ഏല്‍പ്പിച്ച ദൗത്യം ആത്മാര്‍ഥമായി നിറവേറ്റുമെന്നു നിയുക്ത കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്‍. കേരളത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ എല്ലാവരോടും ചര്‍ച്ചചെയ്ത് പരിഹാരം കാണും. മന്ത്രിപദം ലഭിക്കാന്‍ വൈകിയിട്ടില്ലെന്നും വി.മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു. സ്ഥാനലബ്ധിക്കു പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ മുരളീധരൻ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചു. സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കെത്താത്തത് ജനാധിപത്യമര്യാദയല്ലെന്നും വി.മുരളീധരന്‍ തുറന്നടിച്ചു. പിണറായിയുടെ നിലപാട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് അപമാനകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേരളത്തില്‍ നിന്ന് വി.മുരളീധരന്‍ മോദി മന്ത്രിസഭയില്‍ അംഗമാകുമെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ കേരള ബിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ ആഹ്ലാദം അണപൊട്ടി. സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് മുരളീധരന് ക്ഷണം ലഭിച്ചു. ഏറെ ആകാംക്ഷകള്‍ക്കൊടുവിലാണ് പ്രഖ്യാപനം. നിയുക്ത മന്ത്രിമാരെ ഉടന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കാണും. തലശേരിക്കു സമീപം എരഞ്ഞോളിയാണ് മുരളീധരന്‍റെ ജന്മദേശം. അച്ഛൻ ഗോപാലൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്‌ഥനായിരുന്നു. അമ്മ എൻ.വി.ദേവകി പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ ടീച്ചറായിരുന്നു. രണ്ട് സഹോദരന്മാരും ഒരു സഹോദരിയുമുണ്ട്. പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം കൊടക്കളം യുപിഎസിലായിരുന്നു. അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താംക്ലാസ് വരെ തലശേരി സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് ഹൈസ്‌കൂളിലായിരുന്നു പഠനം. പ്രീഡിഗ്രി, ഡിഗ്രി പഠനം തലശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളജിൽ.

‘‘പരമ്പരാഗതമായി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ജനനം. 1969 ൽ കോൺഗ്രസിലെ പിളർപ്പിന്റെ കാലത്ത് അച്ഛന്റെ മനസ്സ് സംഘടനാ കോൺഗ്രസ്സിനൊപ്പമായിരുന്നു. എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിലും കോൺഗ്രസ് അനുകൂല രാഷ്‌ട്രീയമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1971 ൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ മഹാസഖ്യം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. സ്‌കൂൾ ചർച്ചകളിലൊക്കെ ഈ സഖ്യത്തിന്റെ അലയൊലികളുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാർഥികളെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെയെല്ലാം കോൺഗ്രസ് വിരോധം കെഎസ്‌യുവിനെതിരായി മാറി’’– മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

‘‘ഈ സമയത്ത് എബിവിപിയുടെ നിലപാടിനോട് താൽപര്യവും ആഭിമുഖ്യവും തോന്നുകയായിരുന്നു. 9-ാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എബിവിപിയിലൂടെയാണ് രാഷ്‌ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്. 1975-77 ൽ അടിയന്തരാവസ്‌ഥ കാലത്തായിരുന്നു പ്രീഡിഗ്രി പഠനം. അക്കാലത്ത് എബിവിപിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അടിയന്തരാവസ്‌ഥയ്‌ക്കെതിരായ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി. ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ എബിവിപി താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റായി തുടർന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സംസ്‌ഥാന സംഘടനാ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിലേക്കും അഖിലേന്ത്യാ ഭാരവാഹി എന്ന നിലയിലേക്കും മാറുകയായിരുന്നു.’’ – മുരളി പറഞ്ഞു.

English Summary: V Muraleedharan To Become Union Minister In Modi's Cabinet