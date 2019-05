പ്രതിപക്ഷ നേതൃപദവിയെങ്കിലും ലഭിക്കുമോ?: നീക്കം ശക്തമാക്കി കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ലോക്സഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം നേടിയെടുക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നീക്കം തുടങ്ങി. നിലവില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ലോക്സഭയില്‍ 52 അംഗങ്ങളുണ്ട്. 54 സീറ്റുണ്ടെങ്കിലേ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം ലഭിക്കൂ. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നാലു സീറ്റുള്ള എന്‍സിപിയുമായി ലയന ചര്‍ച്ചകള്‍ ആരംഭിച്ചത്. സ്വതന്ത്രരെ ഒപ്പം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമവും നടക്കുന്നുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അമരാവതിയില്‍ എന്‍സിപി–കോണ്‍ഗ്രസ് പിന്തുണയോടെ ജയിച്ച നടി നവനീത് കൗറിന്റെ പിന്തുണ ഉറപ്പിച്ചതായാണ് സൂചന.

തോല്‍വിയുടെ കാരണങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ വെള്ളിയാഴ്ച ചേരാനിരുന്ന പ്രതിപക്ഷപാര്‍ട്ടികളുടെ യോഗം റദ്ദാക്കി. നേതാക്കളുടെ അസൗകര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് യോഗം റദ്ദാക്കിയത്. കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി യോഗം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ചേരും. ലോക്സഭയിലെ കക്ഷി നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് യോഗത്തിന്റെ പ്രധാന അജന്‍ഡ. തിരഞ്ഞെടുപ്പു തോല്‍വിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ പദവി ഒഴിയുമെന്ന നിലപാടില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്ന രാഹുല്‍ഗാന്ധി കക്ഷിനേതാവാകണമെന്ന് അംഗങ്ങള്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തും.

കക്ഷി നേതാവ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ രാഹുല്‍ വിസമ്മതിച്ചാല്‍ ശശി തരൂര്‍, മനീഷ് തിവാരി, അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് നറുക്ക് വീഴാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം, പാര്‍ട്ടിയുടെ കീഴ്‍വഴക്കം അനുസരിച്ച് കക്ഷി നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് യുപിഎ അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിക്കും കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധിക്കും വിടുമെന്ന് ഉന്നത പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിച്ചു.

English summary: Congress tries to get the post of leader of opposition