ധനവും വിദേശവും ആർക്ക്? ഉറ്റുനോക്കി രാജ്യം; കൂടുതല്‍ മന്ത്രിസ്ഥാനം യുപിക്ക്

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടാം എന്‍ഡിഎ സർക്കാര്‍ അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകൾ അറിയാൻ ആകാംക്ഷയോടെ രാഷ്ട്രം. 57 മന്ത്രിമാർ വ്യാഴാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകളായിരിക്കും ലഭിക്കുകയെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയായിട്ടില്ല. വകുപ്പുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇന്നു തീരുമാനമായേക്കും. മുൻ സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാരായ അരുൺ ജയ്റ്റ്ലി, സുഷമാ സ്വരാജ് എന്നിവർ പുറത്തുപോയതോടെ ഇവർ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ധനകാര്യം, വിദേശകാര്യം എന്നീ വകുപ്പുകൾ ആർക്കായിരിക്കുമെന്നതാണു പ്രധാനമായും തീരുമാനമാകേണ്ടത്. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ ആദ്യയോഗം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5.30ന് ചേരും.

കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായിരുന്ന രാജ്യവർധൻ സിങ് റാത്തോഡ്, ജയന്ത് സിന്‍ഹ, ജെ.പി. നഡ്ഡ, അനന്ദ് ഹെഗ്ഡെ എന്നിവർക്കു രണ്ടാം മോദി സര്‍ക്കാരില്‍ മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിച്ചില്ല. മന്ത്രിസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ചത് ഉത്തർപ്രദേശിൽനിന്നുള്ള നേതാക്കൾക്കാണ്. വാരാണസിയിൽനിന്നുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുൾപ്പെെട പത്ത് പേരാണ് യുപിയിൽനിന്നു മന്ത്രിസഭയിലെത്തിയത്. രാജ്നാഥ് സിങ്, സ്മൃതി ഇറാനി, മഹേന്ദ്രനാഥ് പാണ്ഡെ, സഞ്ജീവ് ബല്യാൻ, സാധ്വി നിരഞ്ജന്‍ ജ്യോതി, വി.കെ. സിങ്, സന്തോഷ് ഗാങ്‍വർ, ഹർദീപ് സിങ് പുരി, മുഖ്താർ അബ്ബാസ് നഖ്‍വി എന്നിവരാണു യുപിയിൽനിന്നുള്ള മറ്റു മന്ത്രിമാർ.



ഏഴ് പേര്‍ മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്നും ആറുപേർ ബിഹാറിൽനിന്നും മന്ത്രിമാരായി. ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, ഹരിയാന, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു മൂന്നും ബംഗാള്‍, ഒഡിഷ, മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് രണ്ടുവീതവും മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ബംഗാളിലും ഒഡിഷയിലും മികച്ച മുന്നേറ്റമാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി നേടിയത്. 2021ല്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ട ബംഗാളിൽ ബിജെപിക്ക് 18 ലോക്സഭാംഗങ്ങളെ ലഭിച്ചു. ബാബുൽ സുപ്രിയോ, ദേബശ്രീ ചൗധരി എന്നിവരാണു ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിമാർ.



അതേസമയം തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നു കേന്ദ്രസർക്കാരി‍ൽ ഇത്തവണ മന്ത്രിയില്ല. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭരണകക്ഷിയായ എഐഎഡിഎംകെയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കി മൽസരിച്ചിട്ടും ബിജെപിക്ക് ഒരു സീറ്റ് പോലും നേടാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എഐഎഡിഎംകെ ഒരു സീറ്റിൽ വിജയിച്ചു. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ. പളനിസാമിയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഒ. പനീർസെൽവവും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണു മന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടമായതെന്നും വിമർശനമുണ്ട്. തേനിയില്‍നിന്നു ജയിച്ച ഒ.പനീർസെൽവത്തിന്റെ മകൻ രവീന്ദ്രനാഥിനെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാക്കണമെന്നായിരുന്നു ഒപിഎസിന്റെ ആവശ്യം. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവര്‍ രാജ്യസഭാംഗം ആർ. വൈദ്യലിംഗത്തിന്റെ പേരാണു മുന്നോട്ടുവച്ചത്. എന്നാൽ രണ്ടുപേർക്കും അവസരം ലഭിച്ചില്ല.



English Summary: PM Modi Begins New Term With 57 Ministers, Portfolios Soon