‘ബേബി’യായി സ്മൃതി ഇറാനി; കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ ശരാശരി പ്രായം 60

ന്യൂഡൽഹി ∙ രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ ‘ബേബി’യായി സ്മൃതി ഇറാനി. വ്യാഴാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റ 58 അംഗ മന്ത്രിസഭയിൽ ഏറ്റവും പ്രായക്കുറവ് അമേഠിയിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗം സ്മൃതി ഇറാനിക്കാണ്– 43 വയസ്സ്. കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ ശരാശരി പ്രായം 60 വയസ്സാണ്. മുൻ സർക്കാരിനേക്കാൾ രണ്ട് വയസ്സിന്റെ ഇളപ്പം.

എൻഡിഎ സഖ്യകക്ഷിയായ ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി നേതാവ് റാം വിലാസ് പസ്വാനാണു മന്ത്രിസഭയിലെ മുതിർന്നയാൾ– 73 വയസ്സ്. 71 വയസ്സുള്ള തവർ ചന്ദ് ഗെലോട്ടും സന്തോഷ് കുമാർ ഗങ്‌വാറുമാണു തൊട്ടുപിന്നിൽ. മുൻ സർക്കാരിലെ പല കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെയും ഒഴിവാക്കിയതോടെയാണു മോദി മന്ത്രിസഭ താരതമ്യേന ‘ചെറുപ്പ’മായത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രായം 68ഉം അമിത് ഷായുടേത് 54 വയസ്സുമാണ്.



അനുരാഗ് സിങ് ഠാക്കൂർ (44), മൻസുഖ് മാണ്ഡവിയ, സഞ്ജീവ് കുമാർ ബല്യാൻ (ഇരുവർക്കും 46), കിരൺ റിജിജു (47), പുതുമുഖക്കാരായ രാമേശ്വർ തേലി, ദേബശ്രീ ചൗധരി (ഇരുവർക്കും 48) എന്നിവരാണു സ്മൃതിക്കു തൊട്ടുമുന്നിലുള്ളത്. മുതിർന്ന നേതാക്കളായ അരുൺ ജയ്റ്റ്‍ലി (66), സുഷമ സ്വരാജ് (67) എന്നിവർ ആരോഗ്യകാരണങ്ങളാൽ പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്നതോടെ പ്രായമേറിയവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു.



ശിവസനേ നേതാവ് ആനന്ദ് ഗീഥെ (68), ഹരിയാനയിലെ മുതിർന്ന നേതാവ് ചൗധരി ബിരേന്ദർ സിങ് (73), രാധാമോഹൻ സിങ് (70), അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം (65) തുടങ്ങിയവരും നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി പദം നഷ്ടപ്പെട്ട നേതാക്കളാണ്. ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അനുപ്രിയ പട്ടേൽ (38) ആയിരുന്നു ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിലെ ഏറ്റവും പ്രായക്കുറവുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രി. 25 കാബിനറ്റ് അംഗങ്ങളും 9 സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രിമാരും 24 സഹമന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെടുന്ന മന്ത്രിസഭയാണ് അധികാരമേറ്റത്.



