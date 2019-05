നോമ്പുകാലത്ത് വിമാനയാത്രാനിരക്ക് ഉയരുന്നത് പരിശോധിക്കും: വി.മുരളീധരന്‍

ന്യൂഡൽഹി∙ വിദേശകാര്യസഹമന്ത്രിയെന്ന നിലയില്‍ പ്രവാസികള്‍ക്കായി ഇടപെടല്‍ നടത്തുമെന്ന് വി.മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു. റംസാന്‍ കാലത്ത് വിമാനയാത്രാനിരക്ക് ഉയരുന്നത് അടിയന്തരമായി പരിശോധിക്കും. എസ്.ജയശങ്കറിനൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകുന്നത് സന്തോഷകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രവാസി വോട്ടവകാശത്തിലും ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടാകും. കോടതിയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കും. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ മുൻകൈയെടുക്കും. വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി നിലപാട് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്–അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



