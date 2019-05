മോദിക്ക് ആദ്യ വെല്ലുവിളിയുമായി ട്രംപ്; ഇന്ത്യയോടു വ്യാപാരയുദ്ധത്തിനു യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ വ്യാഴാഴ്ച അധികാരമേറ്റ രണ്ടാം നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിനു മുന്നിലെ വലിയ സമസ്യയായി യുഎസിന്റെ വ്യാപാരയുദ്ധം. വ്യാപാരത്തിൽ മുന്‍ഗണനയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടിയില്‍ മാറ്റമില്ലെന്ന് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി നല്ല ബന്ധം വേണമെന്നു വാഷിങ്ടൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള വാണിജ്യബന്ധം ഈ നിലയ്ക്കു പോകാനാകില്ലെന്നു യുഎസ് കടുത്ത നിലപാടെടുത്തത്.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും മോദിയും തമ്മിൽ അടുത്ത സൗഹൃദമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സൗഹൃദത്തെ കച്ചവടവുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കേണ്ട എന്നാണു ട്രംപിന്റെ ന്യായീകരണം. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാരബന്ധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ‘ജനറലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രിഫറൻസസ്’ (ജിഎസ്പി) പട്ടികയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയെ ഒഴിവാക്കുമെന്നു മാർച്ചിൽ ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ യാഥാർഥ്യമായത്. ഈ വ്യാപാര ഉടമ്പടിയിലൂടെ ഏറ്റവുമധികം നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ.



ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ആനുകൂല്യത്തിൽ 2017ൽ യുഎസിലേക്ക് 5.6 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ കയറ്റുമതിയാണ് ഇന്ത്യ നടത്തിയത്. തീരുമാനത്തിൽനിന്നു പിന്തിരിയില്ലെന്നു യുഎസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ‘ഇന്ത്യയെ ഒഴിവാക്കിയ നടപടിയിൽ തിരുത്തുണ്ടാകില്ല. ഇനിയെങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചാണു ചിന്തിക്കുന്നത്. രണ്ടാം മോദി സർക്കാരുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ആലോചനയുണ്ട്’– പേരു വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.



ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കച്ചവടബന്ധം വളരെയേറെ വളരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾക്കു മോദി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിക്കാൻ ഇതിടയാക്കും. തുറന്ന കമ്പോളമില്ലാത്ത ലോകത്തിലെ വലിയ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവും പരസ്പരപൂരകവുമായ വ്യാപാരമാണു ട്രംപ് ഭരണകൂടം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും യുഎസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം തുർക്കിയുടെ ജിഎസ്പി പദവിയും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



ചൈനയ്ക്കെതിരെ വ്യാപാരയുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണു ട്രംപ് ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു യുഎസ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പല ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും നികുതിയില്ല. എന്നാൽ, യുഎസിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്ന പല ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും 20 ശതമാനമാണു നികുതി. ഈ വ്യത്യാസം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നാണു യുഎസ് നിലപാട്. ഗാട്ട് കരാർ (ജനറൽ എഗ്രിമെന്റ് ഓൺ താരിഫ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡ്) അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾക്കു യുഎസിൽ നികുതിയില്ല. ജിഎസ്പി പ്രകാരമാണിത്.



വ്യാപാരയുദ്ധത്തിനു ട്രംപ് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ:



∙ ഇന്ത്യ – യുഎസ് വ്യാപാരം 2018ൽ 14,200 കോടി ഡോളറിന്റേതാണ്. ഇതിൽ വ്യാപാരശിഷ്ടം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലം – 2400 കോടി ഡോളറിന്റേത്. നേട്ടം ഇന്ത്യയ്ക്ക്.



∙ യുഎസ് ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ഉയർന്ന തീരുവയാണു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് – ശരാശരി 13.8%. കാറുകൾക്ക് 60%, മദ്യത്തിന് 150%, കൃഷി ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് 113%. 300% വരെ തീരുവ നൽകേണ്ടവയുമുണ്ട്.

∙ അടുത്ത കാലത്ത് ഇന്ത്യ 3 നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടി കൊണ്ടുവന്നു. 1. ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുഎസ് കമ്പനികൾ ഡേറ്റ ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ ശേഖരിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ. ‌2. ഇ കൊമേഴ്സ് നിയമങ്ങളിലെ മാറ്റം വഴി ഓൺലൈൻ വ്യാപാരത്തിനു നിയന്ത്രണം. 3. ഓൺലൈൻ വിവരദാതാക്കൾക്കു കർശന നിയന്ത്രണം.

∙ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്കു ചുമത്തിയ തീരുവയും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒട്ടേറെ യുഎസ് കമ്പനികൾക്കു ദോഷകരമായി.

∙ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം ലംഘിക്കുന്ന കേസുകളിൽ കർശന ശിക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തി.

∙ വിദേശത്തുനിന്നു നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപത്തിനു പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു.

ട്രംപ് ഭരണകൂടം വന്നശേഷം ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഒട്ടേറെ നിയന്ത്രണങ്ങളും വിലക്കുകളും ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു മുൻ മോദി സർക്കാർ പ്രതിരോധിച്ചത്. എച്ച് വൺ ബി വീസയ്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ തൊഴിലിനെ ബാധിച്ചു. വീസ നൽകുന്നതിലെ കാലതാമസവും ഭാര്യമാർക്കു വീസ നൽകുന്നതു വിലക്കിയതും മറ്റൊരു വിഷയം. ഉരുക്കിനും അലുമിനിയത്തിനും തീരുവ ഉയർത്തിയത് ഇന്ത്യയിലെ ഈ വ്യവസായങ്ങളെ തളർത്തിയെന്നും ഇന്ത്യ പറയുന്നു.



യുഎസ് വ്യാപാരയുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച പല രാജ്യങ്ങളും ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയിലായ ചരിത്രമുണ്ട്. കയറ്റുമതി കുറയുകയും വ്യവസായ ഉൽപാദനം താഴുകയും ചെയ്യുന്നതു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്കു നയിക്കും. ചൈനയുമായുള്ള യുഎസിന്റെ വ്യാപാരയുദ്ധവും ഇന്ത്യയ്ക്കു ദോഷകരമാണ്. അതേസമയം, ശതകോടികളുടെ പ്രതിരോധ ഇടപാടുകൾ ഇന്ത്യയുമായി നടത്താൻ യുഎസിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ജൂണിൽ ജി20 ഉച്ചകോടിക്കിടെ ജപ്പാനിലെ ഒസാക്കയിൽ ട്രംപും മോദിയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മഞ്ഞുരുകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.



English Summary: End Of Preferential Trade Status For India "Done Deal": US Official