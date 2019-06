മാനവ വിഭവ ശേഷി മന്ത്രിയുടെ ഡിഗ്രി വ്യാജമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്: വിവാദത്തിൽ മോദി 2.0

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രി രമേഷ് പൊക്രിയാലിന്റെ ബിരുദം വ്യാജമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. രമേഷ് പൊക്രിയാലിന്റെ പേരിലുള്ള രണ്ട് ഡോക്ടറേറ്റുകള്‍ വ്യാജമാണെന്നു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിക്കും എതിരെ സമാന രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.



രമേഷ് പൊക്രിയാലിന്റെ പേരിലുള്ള രണ്ട് ഡിലിറ്റ് ബിരുദങ്ങള്‍ ഓപണ്‍ ഇന്ററര്‍നാഷനൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് കൊളംബോ എന്ന ശ്രീലങ്കന്‍ സര്‍വകലാശാലയുടെ പേരിലാണ്. എന്നാൽ ശ്രീലങ്കയിൽ ഇത്തരമൊരു സർവകലാശാല പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും ശ്രീലങ്കയിലെ സര്‍വകലാശാല ഗ്രാന്റസ് കമ്മീഷൻ ഇതു സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തിയെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്.



സാഹിത്യത്തിലെ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് 1990 ൽ കൊളംബോ ഓപണ്‍ സര്‍വകലാശാല ഡി- ലിറ്റ് ബിരുദം നൽകി. ശാസ്ത്രരംഗത്തെ സംഭാവനകള്‍ പരിഗണിച്ച് ഇതേ സർവകലാശാല തന്നെ മറ്റൊരു ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകിയെന്നായിരുന്നു രമേഷ് പൊക്രിയാലിന്റെ അവകാശ വാദം. എന്നാൽ രമേഷ് പൊക്രിയാലിന്റെ പേരിലുള്ള രണ്ട് ഡോക്ടറേറ്റുകളും വ്യാജമാണെന്നു വ്യക്തമായി റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നു.

രമേഷ് പൊക്രിയാലിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഡെറാഡൂണില്‍ നല്‍കിയ അപേക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടിയ മറുപടിയിലെ വിവരങ്ങള്‍ അപൂര്‍ണമായിരുന്നു. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച രമേഷ് പൊക്രിയാലിന്റെ ബയോ ഡാറ്റയിലുള്ള ജനന തീയതിയും പാസ്‌പോര്‍ട്ടിലെ ജനന തീയതിയും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.1959 ഓഗസ്റ്റ് 15 നു ജനിച്ചുവെന്നാണ് ബയോഡാറ്റയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ടിൽ അത് 1959 ജൂലൈ 15 എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

നിരവധി വിവാദ പ്രസ്ത‌ാവനകൾ കൊണ്ട് വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയ നേതാവാണ് രമേഷ് പൊക്രിയാൽ. 2014ല്‍ പാ‍ര്‍ലമെന്റിലെ ച‍ര്‍ച്ചയ്ക്കിടയിലാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം ജ്യോതിഷത്തിനു മുന്നില്‍ വെറും കുള്ളനാണെന്നു പ്രസംഗിച്ച് അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ചത്. ജ്യോതിഷമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രമെന്നും ആധുനിക ശാസ്ത്രവും അതിന്റെ കണ്ടെത്തലും ജ്യോതിഷത്തിനു മുന്നില്‍ ഒന്നുമല്ലെന്നും പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു. മഹര്‍ഷി കണാദന്‍ ഒരു ലക്ഷം വര്‍ഷം മുൻപ് ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയെന്നും ആദ്യ പ്ലാസ്റ്റിക് സര്‍ജറിക്ക് വിധേയനായതു ഗണപതിയാണെന്നതുമടക്കം നിരവധി പ്രസ്താവനകളും ഇദ്ദേഹം നടത്തി.

