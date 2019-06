ജെ.പി.നഡ്ഡയോ ഭൂപേന്ദ്ര യാദവോ; ആരാകും ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ, ചർച്ചകള്‍ കൊഴുക്കുന്നു

ന്യൂഡൽഹി∙ അമിത് ഷാ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റതോടെ ബിജെപി അധ്യക്ഷപദവിയിൽ ആരെത്തുമെന്ന ചർച്ചകൾ സജീവം. പ്രധാനമായും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് രണ്ടു പേരുകളാണ്. ഒന്നാം നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ജെ.പി.നഡ്ഡയുടേതും രാജ്യസഭ എംപിയായ ഭൂപേന്ദ്ര യാദവിന്റെയും.

2014ലാണ് രാജ്നാഥ് സിങിന് ശേഷം അമിത് ഷാ അധ്യക്ഷ പദവിയിലെത്തുന്നത്. രണ്ട് മാസത്തിനുശേഷം മോദി അധികാരത്തിലെത്തുകയും രാജ്നാഥ് സിങ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാകുകയും ചെയ്തു. മൂന്ന് വർഷമാണ് അധ്യക്ഷന്റെ കാലാവധി. എന്നാൽ ഒന്നരവർഷം മാത്രമാണ് രാജ്നാഥ് സിങ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നത്. രാജ്നാഥ് സിങ്ങിന്റെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന കാലാവധി കൂടി അമിത് ഷായ്ക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു. 2019 ജനുവരിയിൽ അമിത് ഷായുടെ കാലാവധി തീർന്നെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയതിനാൽ നീട്ടിനല്‍കി.

ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച് മന്ത്രിസഭയിൽ എത്തിയതോടെ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അധ്യക്ഷന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ആളുകൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് നൽകി മണ്ഡലം മുതൽ ദേശീയ തലം വരെ സംഘടന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയാണ് പുതിയ ആളെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ അമിത് ഷാ തീരുമാനിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും അടുത്ത അധ്യക്ഷനെന്ന് പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് പറഞ്ഞു.

ഹരിയാന, മഹാരാഷ്ട്ര, ജാർഖണ്ഡ്, ജമ്മുകശ്മീർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുന്നതിനാൽ മുഴുവൻ സമയ പ്രസിഡന്റിനെ പാർട്ടിക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതേസമയം വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റിനെ നിയമിച്ച് അമിത് ഷാ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല.

English summary: J.P.Nadda, Bhupendra Yadav who will be the next BJP president