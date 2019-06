കോഴിക്കോട്∙ ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചതു ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിന്റെ പരാജയത്തിനു കാരണമായെന്നു ലോക്താന്ത്രിക് ജനതാദൾ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി. വനിതാ മതിലിനു പിന്നാലെ 2 യുവതികളെ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പൊലീസ് നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കി.

എൽഡിഎഫിന് പരമ്പരാഗതമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടുകളിൽ ചോർച്ചയുണ്ടാകാൻ ഇതാണു പ്രധാനകാരണമെന്നു സംസ്ഥാന സമിതി വിലയിരുത്തിയതായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷേക്ക് പി.ഹാരിസ് പറഞ്ഞു. വിശ്വാസികളിലുണ്ടായ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറാൻ തിരുത്തൽ നടപടികൾ വേണമെന്നു എൽഡിഎഫിൽ ആവശ്യപ്പെടും. അതേസമയം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ ശരിയായ നടപടികളാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്.മുഖ്യമന്ത്രി ശൈലി മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ഷേക്ക് പി.ഹാരിസ് പറഞ്ഞു.

ലോക്സഭാ സീറ്റുവിഭജനത്തിൽ എൽഡിഎഫിലെ ജനാധിപത്യകക്ഷികളെ ഒഴിവാക്കി സിപിഎമ്മും സിപിഐയും ഏകപക്ഷീയമായി സീറ്റുകൾ പങ്കിട്ടെടുത്തതു ശരിയായില്ലെന്നു ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് ജോർജ് പറഞ്ഞു.

English summary: Sabarimala issue was the reason for LDF debacle: Lok thanthrik janata dal